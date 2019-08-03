Легкие коммерческие автомобили. Сделано в России

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Весной 2018 года калужский завод «ПСМА Рус» запустил полный цикл производства коммерческих фургонов. Этот момент стал началом запуска проекта «Ка Ноль». Международный старт-ап на рынке производства коммерческих автомобилей России. Русский брат успешного европейского проекта группы Группы PSA, но с оригинальной славянской начинкой. В этом выпуске мы прокатимся на едва сошедшем с конвейера микроавтобусе, поговорим о будущем принципиально нового сегмента на российском рынке коммерческих автомобилей. Оценим уровень локализации производства — сделано в России, однако. Гости программы: Яник Безар, Исполнительный вице-президент Группы PSA и генеральный директор Группы PSA в регионе Евразия.