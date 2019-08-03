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Легкие коммерческие автомобили. Сделано в России

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/21PzLXIQYzc

Весной 2018 года калужский завод «ПСМА Рус» запустил полный цикл производства коммерческих фургонов. Этот момент стал началом запуска проекта «Ка Ноль». Международный старт-ап на рынке производства коммерческих автомобилей России. Русский брат успешного европейского проекта группы Группы PSA, но с оригинальной славянской начинкой. В этом выпуске мы прокатимся на едва сошедшем с конвейера микроавтобусе, поговорим о будущем принципиально нового сегмента на российском рынке коммерческих автомобилей. Оценим уровень локализации производства — сделано в России, однако. Гости программы: Яник Безар, Исполнительный вице-президент Группы PSA и генеральный директор Группы PSA в регионе Евразия.

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ПСМА Рус
  • Badassgoliath
    04.08.1908:08:09

    Недолюбливаю я это вот РБК. Либераст на либерасте и им же погоняет. Они могли бы снять сюжет о чём-то, производимом в России не на 40%. Но выбрали это. Небось сами возгордились от собственного авангардизма и новизны взглядов (для них новизны) при этом.

    Помнится, я на этом самом РБК года три назад видел заметочку на тему «Крымский мост построить невозможно, попил денег, бла-бла-бла».

    #1147663
    • EyeSauronn .
      04.08.1911:12:05

      кто финансирует, кто девочку танцует, тот её и … тот и задаёт направленность контента. А финансируется РБК госдепом. Поэтому и статьи у РБК русофобские, давно читая статьи от РБК заметил …его русофобский уклон. Это обычный иностранный агент влияния, в США аналогичные запрещены, или должны заявить о том что «агент влияния»…а у нас…власть наивная, и в отличии от США «мышей не ловят» достаточно почитать американские статьи по делу Бутиной …девчонку жалко.

      Отредактировано: EyeSauronn .~11:20 04.08.19
      #1147679
    • Нет аватара
      04.08.1911:19:08

      Да не, француз же сказал, что 40% - это начальная точка локализации данной модели. Очевидно в СПИК прописано так.

      #1147683
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