Битва за суверенитет. От чего отвлекли сибирские пожары
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/FK95-ywx6VI
В этом выпуске мы рассказываем не только про открытые производственные объекты, удачные пуски ракет, но и про заслуживающие внимания законодательные инициативы, направленные на поддержку российских производителей. Тему пожаров, конечно, не могли обойти, но выпуск не о них. Приятного просмотра!
Читайте также...
- Готова ли Россия к эре «зелёной энергетики»? (Время-вперёд! #270)
- И всё это произошло в России за неделю (Время-вперёд! #271)
- Достижения России в 2017 году: экономика (Время-вперёд! #272)
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
04.08.1920:07:09
04.08.1920:10:23
04.08.1920:42:18