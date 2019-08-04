Битва за суверенитет. От чего отвлекли сибирские пожары

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/FK95-ywx6VI

В этом выпуске мы рассказываем не только про открытые производственные объекты, удачные пуски ракет, но и про заслуживающие внимания законодательные инициативы, направленные на поддержку российских производителей. Тему пожаров, конечно, не могли обойти, но выпуск не о них. Приятного просмотра!