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Видеоблог

Битва за суверенитет. От чего отвлекли сибирские пожары

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/FK95-ywx6VI

В этом выпуске мы рассказываем не только про открытые производственные объекты, удачные пуски ракет, но и про заслуживающие внимания законодательные инициативы, направленные на поддержку российских производителей. Тему пожаров, конечно, не могли обойти, но выпуск не о них. Приятного просмотра!
https://www.youtube.com/c/ВремявперёдОбзор

экономика, промышленность,
  • Макс Южный
    04.08.1920:07:09

    Спасибо, Евгений.

    В конце вы сказали, что источники можно найти по ссылке в описании, но из-за того, что в нём перед «время-вперед.рус» не вписано «https://", ссылки, как таковой, нет. Кстати, протокол можно сделать только частью именно ссылки, оставив видимое её представление без мусора, вот так: время-вперед.рус.

    Среди новостей порадовало предъявление требование к «Сименсу» на счёт именно передачи прав на интеллектуальную собственность. В своём недавнем предложении они от этого тихо пытались уйти, просто ограничившись передачей технологии, что делается в виде подписания разрешения («лицензии»), которое можно немедленно отозвать в случае введения очередных ограничений нашими «уважаемыми партнёрами».

    Хорошо бы и «Яндекс» дожать, а то на сейчас доволольно возмутительное положение с его головным представительством и главным собственником.

    Впрочем, пока и то, и другое, это ещё лишь предложения, ничего окончательно не решено. Будем надеяться, что под конец не свернут с верной дороги; надо следить.

    Отредактировано: Макс Южный~20:08 04.08.19
    #1147732
  • Нет аватара
    04.08.1920:10:23

    инженер2015 в спонсорах, красавчик   

    Кроме пожаров и выборов, идёт стравливание фанатских группировок с правоохранителями. А ведь по опыту соседей мы прекрасно знаем, какой силой являются фанатские движения. Это движения с нацистской идеологией, прозападные. Мне кажется, что государство слишком заигрывает с этими силами.

    ПыСы: на футболе всегда болею за ОМОН, и что удивительно, никогда не проигрываю.

    Отредактировано: siberia2012~20:11 04.08.19
    #1147733
    • Нет аватара
      04.08.1920:42:18

      Немножко Вы ошибаетесь. Это не фанатики, а обалваненные люди через определенные ютуб-каналы и либеральные СМИ. Если прямо говорить, то эти СМИ и каналы это агенты информационного влияния Запада. Вот поэтому в Китае заблокированы Ютуб, Фейсбук и прочие западные соцсети и СМИ.

      Кстати вот один очень показательный факт касательно того какие личности участвуют в беспорядках: 136 задержанные человек оказались уклонистами от армии. То есть там в большинстве своем участвуют люди которые палец об палец ничего не сделали чтобы улучшить свою жизнь и в тоже время кричащие: «Путин украл всё !».

      Эти люди такие наивные и думают что вот мы свергнем власть и придет «честный» человек и сделает им зарплаты по 5000 $ при этом они будут сидеть на диване или за компьютером ничего не делая.

      Отредактировано: MusclePump~21:01 04.08.19
      #1147736
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