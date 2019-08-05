Саратовские лесхозы получают новую технику в рамках нацпроекта «Экология»

19 июня вручены ключи и документы руководителям 18 лесхозов области на новую лесопожарную и лесохозяйственную технику, которая приобретается в рамках нацпроекта «Экология». Мероприятие состоялось на площадке предприятия «Агротехснаб» в Саратовском муниципальном районе.

Впервые за 20 лет техника в таком количестве передается лесхозам. Первая партия в этом году — в количестве 30 единиц, в том числе тракторы марки БЕЛАРУС. Многофункциональные комплексы собраны из белорусских комплектующих на саратовской площадке «Агротехснаб», а также на базе Петровского завода.

Осенью т.г. в лесные хозяйства области поступят дополнительные машины и оборудование. Всего в 2019 году для обеспечения эффективной охраны лесов от пожаров запланировано приобрести 79 единиц специализированно техники.