Первая «Ласточка» начинает курсировать между Белгородом и Москвой
Скоростной поезд отправился из столицы в понедельник, 5 августа, в 14:10.
Его прибытие в Белгород ожидается в 21:40, уточнили в Федеральной пассажирской компании. Обратный рейс запланирован на следующий день: с городского вокзала «Ласточка» уйдёт в 04:35, а в Москве окажется уже в 12:07. Это расписание будет действовать до конца года, далее планируется внести изменения и сократить время в пути.
Пять вагонов рассчитаны на 350 человек, есть места для инвалидов-колясочников и пассажиров с животными. Приобрести билет можно и в бизнес-класс. До появления «Ласточки» между столицей и Белгородом курсировали восемь поездов, а на дорогу уходило от семи до 11 часов.
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