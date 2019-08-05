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Транспорт и логистика

Первая «Ласточка» начинает курсировать между Белгородом и Москвой

  •  © www.bel.ru

Скоростной поезд отправился из столицы в понедельник, 5 августа, в 14:10.

Его прибытие в Белгород ожидается в 21:40, уточнили в Федеральной пассажирской компании. Обратный рейс запланирован на следующий день: с городского вокзала «Ласточка» уйдёт в 04:35, а в Москве окажется уже в 12:07. Это расписание будет действовать до конца года, далее планируется внести изменения и сократить время в пути.

Пять вагонов рассчитаны на 350 человек, есть места для инвалидов-колясочников и пассажиров с животными. Приобрести билет можно и в бизнес-класс. До появления «Ласточки» между столицей и Белгородом курсировали восемь поездов, а на дорогу уходило от семи до 11 часов.

https://www.bel.ru/news/society/05-...sirovat-mezhdu-belgorodom-i-moskvoy

Белгородская область, Ласточка
  • Нет аватара
    05.08.1914:47:35

    Новость хорошая   

    но разве не было в РФ составов которые за более короткий срок чем семь часов

    преодолели бы это расстояние?

    Лично я ездил из Москвы в Питер на отечественном поезде (НЕ САПСАН) с комфортом (кондиционеры, туалеты, кресла вполне современные) и ветерком. Время в пути меньше четырех часов.

    Значит и до Ласточек были такие поезда

    Почему их не производили и не использовали?

    Или кому то хотелось деньги отмыть на Ласточках да Сапсанах?

    #1147827
    • HappyRed
      05.08.1916:06:30

      чс200 не отечественный,а чехословацкое старьё.эп20 — также не совсем наш. а рос-французский.мы купили технологии у немцев,за это заплатили долей рынка и всё.при чём тут отмыв? десиро -это готовое решение,а невский экспресс — это франкенштейн с электровозом впереди. ласточки производятся у нас,технологии у нас и права на этот поезд у нас.все приобретённые технологии в последствие будут использоваться и на другом жд транспорте. у ласточки скорость выше чем у чс и эп,время зависит от остановок.если ласточку пустить между питером и москвой без остановок,то она меньше,чем за 4 часа доедет.

      Отредактировано: HappyRed~16:25 05.08.19
      #1147845
    • Ivanych
      05.08.1917:42:16

      Время поезда в пути зависит не только от скоростных характеристик поезда. Но еще от загруженности пути, по которому не только пассажиров возят «с ветерком». По этим путям следуют еще всякие скучные «товарняки».

      Да и не стоит сбрасывать со счетов вопрос, о необходимости и экономической оправданности. Не забывайте, что кинетическая энергия пропорциональна квадрату скорости, да и требования инфраструктуре сильно ужесточаются. Все это сильно удорожает перевозки, за которые кто-то должен платить.

      #1147873
    • Нет аватара
      05.08.1918:08:20

      Расстояние Москва-Белгород по ж/д по карте Гугла ~650 км. Как сказано в новости, поезд будет идти ~7.5 часов, т. е. средняя скорость будет 87 км/ч; или 90 км/ч с учётом в сумме ~20 минут стоянок по пути (максимальная, возможно, будет выше(?) 130 км/ч.)

      Собственно, это не особенно «скоростной» поезд. И сейчас есть рейсы, идущие 7-7.5 часов. Например, поезд 741а:

      •  © Фото из открытых источников

      •  © Фото из открытых источников

      Но в Ласточке, видимо, будет(?) на 25-30% больше кресел: 2+2 в 1-м и 2+3 во 2-м классе, против 1+2 и 2+2 в вышеупомянутом поезде, т. к. она как все российские электрички имеет более широкий салон:

      •  © s3.yugopolis.ru

      Отредактировано: Tcheluskin~18:27 05.08.19
      #1147880
  • Нет аватара
    05.08.1915:34:36

    Надо их до Крыма пустить с декабря.

    #1147837
    • Олег Усачёв
      05.08.1916:51:01

      Однажды был спор между жителем Севастополя и Киева, что в России летают Сапсаны и Ласточки и собираются построить мост, по которому в Крым тоже будут ходить эти поезда. Вот хохоту то было у киевлянина    , А подколов и всяких весёлых картинок типа сортиров во дворе дома. А петухов из г…на и как мы тут все с лопаты едим, талоны на интернет и конечно ёжики. Это надо было видеть     Посмотреть бы сейчас на физиономии того и другого спустя 4 года и кто над кем угорает    

      Отредактировано: Олег Усачёв~17:03 05.08.19
      #1147856
      • Виктор Качурак
        05.08.1917:04:06

        Они там реально думают что мы живем если не хуже них, то в таком же говне!

        #1147862
        • HappyRed
          05.08.1918:47:01

          не думают,это им пытаются сми внушить,но отсутствие работы делает своё.ежегодно 90 тысяч украинцев получают гражданство России,внж — 60 тысяч,рвп — 70 тысяч. в сумме более 200 тысяч украинцев ежегодно(!) оседают в Росии и то,это мы ещё ограничиваем их имиграцию в Россию,чтобы они рынок труда не обрушили.

          Отредактировано: HappyRed~18:48 05.08.19
          #1147889
          • Виктор Качурак
            05.08.1919:24:23

            Я не думаю, я знаю! Я не говорю что прямо все так думают, но это огромное число. У меня есть друзья и родственники там… Многие если и были в России, то в 90-х или начале нулевых и по тем впечатлениям и судят о сегодняшней России. Например у меня есть друг, который до майдана работал в подмосковье, так если у него спросить про Россию, он выдаст примерно то же самое что и наши либерасты, что мол за МКАДом жизни нет, хотя Москва его сильно впечатлила!

            #1147892
    • Нет аватара
      05.08.1919:41:00

      они не будут ходить до Крыма в обозримой перспективе, к сожалению, т. к. они импортные. В Крым будут ходить только поезда принадлежащие Крымской ЖД, а она не сможет получить ласточки из-за санкций.

      Из Ростова до Анапы обещают уже осенью или зимой.

      Вообще Мск-Белгород это как бы не самый длинный маршрут Ласточек!

      Отредактировано: 3a_Pycb~19:42 05.08.19
      #1147898
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