«Россети» запустили первую цифровую подстанцию в Белгороде

Компания «Россети Центр» (входит в группу «Россети») ввела в эксплуатацию первую цифровую подстанцию в Белгородской области после комплексной модернизации.

Подстанция 35/10 кВ «Никольское» стала первой цифровой подстанцией в Черноземье.

Подстанция реконструирована с применением международных стандартов МЭК в рамках концепции цифровой подстанции группы «Россети». Инвестиции в модернизацию подстанции составили 200 млн рублей.

Сегодня же в Белгороде «Россети Центр» ввела в эксплуатацию первый в мире электросетевой объект в виде геральдического символа. На набережной областного центра установлена опора ЛЭП, стилизованная в виде герба Белгорода. Ее высота составляет 26 метров, общий вес — 25 тонн. Металлоконструкции были изготовлены на предприятии «Белэнергомаш — БЗЭМ».

Россети Центр" намерены направить на цифровизацию энергообъектов Белгородской области 7 млрд рублей до 2024 года. Компания до конца 2019 года запустит в Белгородской области, в том числе два городских диспетчерских центра, единый центр управления сетями, цифровой район электрических сетей.

О программе цифровизации «Россетей»

Совет директоров компании «Россети» в декабре 2018 года одобрил концепцию «Цифровая трансформация 2030». Программа реализуется в том числе в дочерних предприятиях «Россети Центр», «Россети Сибирь», «Россети Северо-Запад».

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» ведут бизнес на территории 20 регионов России.