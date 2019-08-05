Арктическая группировка Северного флота вышла в плановый поход по морям Северного Ледовитого океана

Под руководством командующего Кольской флотилией разнородных сил вице-адмирала Олега Голубева с сегодняшнего дня начался очередной поход арктической группировки Северного флота по морям Северного Ледовитого океана. Мероприятие проводится 8-й год подряд.

В арктическом походе принимают участие большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большие десантные корабли «Александр Отраковский» и «Кондопога», спасательно-буксирное судно «Памир», танкер «Сергей Осипов» и ледокол «Илья Муромец».

Корабли и суда обеспечения вышли из пунктов постоянного базирования — Североморска и Мурманска, прошли по Кольскому заливу и сформировали походный ордер в Баренцевом море.

За несколько дней до выхода в поход экипажи кораблей и судов отработали слаженность совместных действий в Баренцевом море. Провели учение по связи, а также ряд учений по материально-техническому обеспечению, оказанию помощи судну, потерпевшему бедствие. Кроме этого экипажи кораблей отработали задачи противовоздушной, противолодочной и противодиверсионной обороны отряда на переходе морем и на незащищённом рейде.

Перед выходом в море на борт десантных кораблей была погружена техника морской пехоты и арктической мотострелковой бригады.

Планируется, что поход кораблей и судов обеспечения Северного флота продлится в течение двух месяцев и будет проходить в основном в акватории Баренцева и Карского морей, в районе полуострова Таймыр, архипелагов Северная и Новая Земля, а также Земля Франца-Иосифа. Североморцы примут участие в нескольких высадках сил морского десанта на необорудованное побережье в Арктике, проведут учение по охране важного промышленного объекта, отработают ряд противолодочных задач, выполнят практические ракетные и артиллерийские стрельбы.