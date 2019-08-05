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Фотофакты

Арктическая группировка Северного флота вышла в плановый поход по морям Северного Ледовитого океана

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Под руководством командующего Кольской флотилией разнородных сил вице-адмирала Олега Голубева с сегодняшнего дня начался очередной поход арктической группировки Северного флота по морям Северного Ледовитого океана. Мероприятие проводится 8-й год подряд.

В арктическом походе принимают участие большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большие десантные корабли «Александр Отраковский» и «Кондопога», спасательно-буксирное судно «Памир», танкер «Сергей Осипов» и ледокол «Илья Муромец».

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  • https://function.mil.ru/images/upload/2019/984654-550.jpg
  •  © function.mil.ru

Корабли и суда обеспечения вышли из пунктов постоянного базирования — Североморска и Мурманска, прошли по Кольскому заливу и сформировали походный ордер в Баренцевом море.

За несколько дней до выхода в поход экипажи кораблей и судов отработали слаженность совместных действий в Баренцевом море. Провели учение по связи, а также ряд учений по материально-техническому обеспечению, оказанию помощи судну, потерпевшему бедствие. Кроме этого экипажи кораблей отработали задачи противовоздушной, противолодочной и противодиверсионной обороны отряда на переходе морем и на незащищённом рейде.

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  • https://function.mil.ru/images/upload/2019/574514-550.jpg
  •  © function.mil.ru

Перед выходом в море на борт десантных кораблей была погружена техника морской пехоты и арктической мотострелковой бригады.

Планируется, что поход кораблей и судов обеспечения Северного флота продлится в течение двух месяцев и будет проходить в основном в акватории Баренцева и Карского морей, в районе полуострова Таймыр, архипелагов Северная и Новая Земля, а также Земля Франца-Иосифа. Североморцы примут участие в нескольких высадках сил морского десанта на необорудованное побережье в Арктике, проведут учение по охране важного промышленного объекта, отработают ряд противолодочных задач, выполнят практические ракетные и артиллерийские стрельбы.

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  • https://function.mil.ru/images/upload/2019/65465-550%283%29.jpg
  •  © function.mil.ru

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ВМФ, Северный флот,
  • Нет аватара
    05.08.1921:39:37

    Обещали что «Гремящий» пойдет на ТОФ Севморпутем. Он что, отдельно собирается?

    #1147945
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