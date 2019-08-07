ЧМК освоил производство шахтной стойки для укрепления горных выработок

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Челябинский металургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») приступил к выпуску на рельсобалочном стане нового вида продукции — шахтной стойки СВП 27 для возведения крепей в туннелях и шахтах.

Шахтная стойка используется для укрепления сводов и потолка горных выработок и туннелей. От надежности этого вида профиля зависят безаварийная работа шахт, а значит жизнь и здоровье шахтеров. Он способен выдерживать большой вес грунта без изменений первоначальной формы.

На рынке этот вид проката пользуется постоянным спросом. При монтаже шахтных крепей профиль СВП 27 применяется вместе с уже освоенным ЧМК профилем СВП 22. Наличие обеих стоек в ассортименте комбината облегчит заказчикам логистику и оптимизирует расходы.

Это уже 72-й типоразмер продукции, который может быть изготовлен на рельсобалочном стане предприятия.

«Для освоения такого профиля потребовалось разработать и изготовить специальные комплектующие для прокатки. Выпуск первой крупной опытно-промышленной партии шахтной стойки намечен на август», — отметил заместитель начальника прокатного цеха № 3 по технологии Павел Портнов.

Производственные мощности ЧМК позволят производить более двух тысяч тонн данного вида проката ежемесячно. Потребителями шахтной стойки будут входящие в Группу предприятия «Мечел-Майнинг», а также другие горнодобывающие компании Кузнецкого угольного бассейна и Якутии.