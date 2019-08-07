В Ростовской области запустили завод по производству крупногабаритной пластиковой тары

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Компания «Ай-Пласт» из Татарстана запустила в Азове Ростовской области первую очередь завода по производству крупногабаритной пластиковой тары и других изделий из полимерного сырья.

Всего в создание завода инвестор планирует вложить 950 млн рублей. Реализация проекта только на первом этапе позволила привлечь в экономику региона около 600 млн рублей. Проектная мощность завода, оснащенного самым современным оборудованием, — 5,5 тыс. тонн сырья в год.

На предприятии установлены два термопластавтомата австрийской компании Engel с усилием смыкания 1 тысяча и 4 тысячи тонн. Оборудование позволит выпускать крупногабаритные контейнеры для фруктов и овощей. Это востребованная у сельхозпроизводителей продукция, которая экологичнее и удобнее деревянной, обеспечивает более длительные сроки хранения продукции, в том числе в современных газовых хранилищах.

В перспективе на новом предприятии планируется выпуск контейнеров для твердых коммунальных отходов объемом 1,1 тысячи литров. Объём переработки пластика составит 9-10 тысяч тонн. Всего будет создано до 50 рабочих мест.

Компания «Ай-Пласт» — единственная в России компания, выпускающая всю линейку контейнеров твердых коммунальных отходов объемом от 120 до 1,1 тысячи литров. Продукция компании применяется в машиностроении, химической и пищевой промышленности, сфере ЖКХ, сельском хозяйстве, складской логистике, индустрии напитков, торговле и транспорте. Производственные мощности включают 23 термопластавтомата, семь экструзионных линий, оборудование по вакуумформированию. Объем переработки 55 тысяч тонн полимерного сырья в год.

В Азове для гостей и участников церемонии запуска нового производства провели краткую экскурсию и презентацию продукции «Ай-Пласт». Экспозиция включала в себя более 30 наименований продукции.

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