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Модернизация

На Лебединском ГОКе появился ещё один экскаватор-гигант ЭКГ-20

 © www.bel.ru

К работе в карьере приступает новый ЭКГ-20 — самый мощный отечественный экскаватор в своём классе. Уралмашзавод изготовил его по заказу компании «Металлоинвест». Теперь в распоряжении лебединских горняков четыре таких машины.

«Четвёртый богатырь» поступил на Лебединский ГОК в конце мая, более двух месяцев прямо в карьере шла его сборка. Теперь, когда успешно завершены все пусконаладочные и тестовые работы, новый ЭКГ-20 отправляется в забой.

При своих невероятных размерах техника отличается исключительной манёвренностью, надёжностью. Система смазки полностью автоматизирована. Восемь камер видеонаблюдения обеспечивают машинисту панорамный обзор, а электронная панель в режиме онлайн отражает все параметры проводимых работ.

 © www.bel.ru

Также здесь созданы все условия для комфортной работы человека: современное кресло, отличная шумо- и пылеизоляция, система климат-контроля, микроволновая печь и чайник.

Столь производительные экскаваторы работают в связке с БелАЗами грузоподъёмностью 220 тонн — вместе они образуют высокоэффективные комплексы по транспортировке горной массы.

Новые, современные и экологичные машины регулярно поступают на Лебединский и Михайловский ГОКи в рамках инвестпрограммы по модернизации горнотранспортного комплекса.

 © www.bel.ru

Справка. АО «Лебединский ГОК» — один из ведущих российских производителей железорудного сырья, крупнейший в Европе производитель горячебрикетированного железа (ГБЖ) и товарного ГБЖ в мире. Комбинат разрабатывает железорудные запасы Курской магнитной аномалии. Основная продукция предприятия − железорудный концентрат, окатыши и горячебрикетированное железо.

 © www.bel.ru

 © www.bel.ru
https://www.bel.ru/news/economy/06-...etvyortyy-bogatyr-lebedinskogo-goka

ЭКГ-20, Лебединский ГОК, Белгородская область
  • Clausson
    07.08.1921:36:31

    А в кузбасе рабочие недавно мировой рекорд поставили по месячной отгрузке — 1 млн 90 тыс. кубометров вскрыши. Там работают на ЭКГ-18 этого же завода.

    Вот они красавцы: ЭКГ-18 и почти игрушечный Белаз (220 тонн)

     © radikal.ru]

     © Фото из открытых источников

    Отредактировано: Clausson~21:42 07.08.19
    #1148475
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