На Лебединском ГОКе появился ещё один экскаватор-гигант ЭКГ-20

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К работе в карьере приступает новый ЭКГ-20 — самый мощный отечественный экскаватор в своём классе. Уралмашзавод изготовил его по заказу компании «Металлоинвест». Теперь в распоряжении лебединских горняков четыре таких машины.

«Четвёртый богатырь» поступил на Лебединский ГОК в конце мая, более двух месяцев прямо в карьере шла его сборка. Теперь, когда успешно завершены все пусконаладочные и тестовые работы, новый ЭКГ-20 отправляется в забой.

При своих невероятных размерах техника отличается исключительной манёвренностью, надёжностью. Система смазки полностью автоматизирована. Восемь камер видеонаблюдения обеспечивают машинисту панорамный обзор, а электронная панель в режиме онлайн отражает все параметры проводимых работ.

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Также здесь созданы все условия для комфортной работы человека: современное кресло, отличная шумо- и пылеизоляция, система климат-контроля, микроволновая печь и чайник.

Столь производительные экскаваторы работают в связке с БелАЗами грузоподъёмностью 220 тонн — вместе они образуют высокоэффективные комплексы по транспортировке горной массы.

Новые, современные и экологичные машины регулярно поступают на Лебединский и Михайловский ГОКи в рамках инвестпрограммы по модернизации горнотранспортного комплекса.

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Справка. АО «Лебединский ГОК» — один из ведущих российских производителей железорудного сырья, крупнейший в Европе производитель горячебрикетированного железа (ГБЖ) и товарного ГБЖ в мире. Комбинат разрабатывает железорудные запасы Курской магнитной аномалии. Основная продукция предприятия − железорудный концентрат, окатыши и горячебрикетированное железо.

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