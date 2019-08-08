Инновационные электробусы от «Volgabus» вышли на улицы российских городов

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В последние годы электробусы постепенно становятся полноценным видом общественного транспорта в России, однако до недавнего времени их надежность и качество оставляли желать лучшего.

В архивах новостей можно найти много случаев, когда эвакуаторы были вынуждены приходить на помощь вставшей посреди дороги технике, когда та ломалась или разряжалась, едва успев проехать считанные километры. Тем не менее, мировые тренды указывают на то, что количество таких транспортных средств становится все больше — одновременно с этим развиваются и технологии: батареи становятся легче, а время их зарядки — короче.

Новые модели электробусов от «Volgabus» предполагают глубокую ночную зарядку аккумуляторов в автопарке. Как заявляют производители, их мощности должно хватать на весь день работы — по словам инженера-разработчика Андрея Панферова, расход на тягу составляет всего 0,7-0,8 единиц, и хорошим показателем дневного пробега является результат не менее 200 километров. Цикл жизни батареи составляет 7-10 лет, и этот срок должен совпадать с периодом эксплуатации самой машины, стоимость которой варьируется в районе 22 миллионов рублей. Если же возникли проблемы с электричеством, на помощь всегда придут мощные дизельные генераторы.

Сегодня эти «Волгабасы» мы уже можем встретить в таких городах, как Липецк и Санкт-Петербург (в общей сложности 15 единиц) — в северной столице за первый месяц эксплуатации ими было перевезено уже 100 тысяч пассажиров. Присматриваются к инновационному транспорту также в Крыму и других регионах, ведь обновление подвижного состава активно происходит во многих областных центрах России. Полное отсутствие ступеней и низкопольность предусмотрены в целях удобства для маломобильных горожан — с помощью расположенной около дверей кнопки происходит вызов водителя, который выдвигает предназначенную для прохода инвалидов платформу.

Атермальные стекла, USB-зарядка, мощные кондиционеры — в салоне присутствует всё, что необходимо для комфорта пассажиров в различное время года. Часть комплектующих, такие как тяговая батарея, электроусилитель или элементы отделки салона, произведены в России — встроенные в мосты электродвигатели поставляются из Германии. Все используемое программное обеспечение — также дело рук отечественных разработчиков из инженерно-технического центра, расположенного в городе Волжский.

Экологичная замена привычным всем автобусам или дополнение к троллейбусным маршрутам в недоступных для прокладки проводов местах — таково ближайшее будущее этих машин, популярность которых стремительно растет во всем мире.