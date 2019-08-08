Tele2 и Ericsson запустили первую в России пилотную зону 5G

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Сплошное outdoor-покрытие опытного участка сети в диапазоне 28 ГГц было развернуто на Тверской улице в Москве — от Кремля до Садового кольца.

Пилотная зона 5G была запущена в диапазоне 28 ГГц в режиме NSA (Non-standalone), который позволяет развернуть сети связи пятого поколения в сетях LTE и упрощает внедрение новейшего стандарта на начальном этапе, рассказали в пресс-службе Tele2.

«Несмотря на жесткую конкуренцию в освоении новой технологии, мы с Ericsson первыми на российском рынке запускаем зону 5G на своей инфраструктуре. Действующая сеть Tele2 с самого начала работы в Москве технологически готова к будущему внедрению стандарта связи пятого поколения. Сегодняшнее событие означает, что эра 5G в России уже наступила — от тестов и лабораторных испытаний мы переходим к эксплуатации технологии на коммерческой сети. В ближайшее время москвичи смогут сами увидеть, что 5G привнесет в повседневную жизнь, сферу развлечений, развитие умного города», — рассказал генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.

Будучи мировым лидером в сфере 5G с 16 коммерческими 5G-сетями на четырех континентах, компания Ericsson рада внести свой вклад в цифровизацию российской экономики совместно с оператором Tele2, подчеркнул Себастиан Толстой, президент Ericsson в России.

В соответствии с госпрограммой «Цифровая экономика», уже к 2022 году необходимо обеспечить широкое коммерческое использование 5G в пяти городах с населением от 1 млн человек, а уже к 2024 году — в 15 городах-миллионниках. Использование технологии будет способствовать повышению уровня обслуживания и развитию новых сервисов, в том числе в области промышленной автоматизации, беспилотного транспорта, дистанционной медицины, виртуальной и дополненной реальности.

Соглашение о намерении создать тестовую зону 5G в Москве компании подписали еще в июне на ПМЭФ-2019.