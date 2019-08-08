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Информационные технологии

Tele2 и Ericsson запустили первую в России пилотную зону 5G

 © rspectr.com

Сплошное outdoor-покрытие опытного участка сети в диапазоне 28 ГГц было развернуто на Тверской улице в Москве — от Кремля до Садового кольца.

Пилотная зона 5G была запущена в диапазоне 28 ГГц в режиме NSA (Non-standalone), который позволяет развернуть сети связи пятого поколения в сетях LTE и упрощает внедрение новейшего стандарта на начальном этапе, рассказали в пресс-службе Tele2.

«Несмотря на жесткую конкуренцию в освоении новой технологии, мы с Ericsson первыми на российском рынке запускаем зону 5G на своей инфраструктуре. Действующая сеть Tele2 с самого начала работы в Москве технологически готова к будущему внедрению стандарта связи пятого поколения. Сегодняшнее событие означает, что эра 5G в России уже наступила — от тестов и лабораторных испытаний мы переходим к эксплуатации технологии на коммерческой сети. В ближайшее время москвичи смогут сами увидеть, что 5G привнесет в повседневную жизнь, сферу развлечений, развитие умного города», — рассказал генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.

Будучи мировым лидером в сфере 5G с 16 коммерческими 5G-сетями на четырех континентах, компания Ericsson рада внести свой вклад в цифровизацию российской экономики совместно с оператором Tele2, подчеркнул Себастиан Толстой, президент Ericsson в России.

В соответствии с госпрограммой «Цифровая экономика», уже к 2022 году необходимо обеспечить широкое коммерческое использование 5G в пяти городах с населением от 1 млн человек, а уже к 2024 году — в 15 городах-миллионниках. Использование технологии будет способствовать повышению уровня обслуживания и развитию новых сервисов, в том числе в области промышленной автоматизации, беспилотного транспорта, дистанционной медицины, виртуальной и дополненной реальности.

Соглашение о намерении создать тестовую зону 5G в Москве компании подписали еще в июне на ПМЭФ-2019.

Источник: https://rspectr.com/novosti/56996/t...-pervuyu-v-rossii-pilotnuyu-zonu-5g

Теле2, Москва, 5G
  • Нет аватара VMichael
    08.08.1913:00:01

    А устройства конечные с 5G есть? А то для кого/чего развернули?

    #1148585
    • alex4spb alex4spb
      08.08.1913:02:18

      А устройства конечные с 5G есть? А то для кого/чего развернули?
      для тестирования.

      #1148586
    • Нет аватара Инженер2015
      08.08.1913:30:38

      А то для кого/чего развернули?

      так, чтобы деньги отмыть

      потом всё свернут и все будут пользоваться 2G как 10 лет назад    

      #1148599
      • Нет аватара VMichael
        08.08.1914:20:23

        Обычно «отмыть» относится к государственным деньгам. Частные компании могут тратить деньги как им заблагорассудится. Или «отмыть» грязные деньги от криминальных операций.

        Думаю в данной ситуации термин «отмыть» как-то не подходит.

        #1148607
        • Badassgoliath Badassgoliath
          08.08.1914:27:41

          Обычно «отмыть» относится к государственным деньгам.

          Отмывают, то есть легализуют, незаконные деньги. По этой причине государственные деньги отмывать нет смысла, они легальны изначально. Ты наверное имел ввиду «попилить»?

          #1148610
    • seregin-s1 seregin-s1
      08.08.1916:05:22

      Есть USB-модемы. Говорят можно приобрести у оператора связи. Где не знаю.)) Знаю, что базы стоят через каждые 50 метров. Знаю, что пилотные зоны в Москве выделены для всех 4-х операторов сотовой связи.

      #1148632
  • Badassgoliath Badassgoliath
    08.08.1914:21:25

    Сплошное outdoor-покрытие

    Ишь ты. А-ут-дор. Это тебе не хухры-мухры.

    #1148608
  • Нет аватара vlTepes
    08.08.1915:48:00

    Обошли таки Huawei c МТС

    Отредактировано: vlTepes~15:48 08.08.19
    #1148625
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