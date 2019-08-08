НПК «ЛЕНПРОМАВТОМАТИКА» начал производство топливораздаточных колонок сжиженного природного газа

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НПК «ЛЕНПРОМАВТОМАТИКА» (г. Санкт-Петербург) запустила в серийное производство первую российскую топливораздаточную колонку ЛПА-СПГ-К для заправки транспорта сжиженным природным газом (СПГ). Колонки ЛПА-СПГ-К полностью разработаны и производятся в России.

Инженерами НПК «ЛЕНПРОМАВТОМАТИКА» были успешно решены следующие задачи:

Производство колонки, обеспечивающей погрешность измерения массы заправленного СПГ не более 1%. Колонка в целом, а не только расходомер, является сертифицированным средством измерения. По российским требованиям погрешность колонки, т. е. разница массы топлива, отображаемой на табло колонки и массы топлива, фактически заправленного в бак, не должна превышать 1%. Обеспечение простой автоматизированной процедуры захолаживания и заправки криобака с минимально возможным испарением СПГ. От оператора (водителя) требуются простые действия при заправке, безопасность и эффективность процесса обеспечивается электронным блоком управления. Создание колонки, которая была бы законченным изделием, не требующим подключения к внешней системе управления. Электронный управляющий блок колонки обеспечивает одновременно и управление технологическим процессом заправки (кроме подготовительных операций по управлению крионасосом, которые должна выполнять автоматика насоса), и учет заправленного топлива, и связь с системой управления отпуском топлива. Это выгодно отличает колонку ЛПА-СПГ-К от некоторых европейских образцов, имеющих высокую интеграцию с управлением насосом, что заставляет покупателя применять комплекс насоса и колонки одного производителя.

Колонка адаптирована к российским условиям эксплуатации.

Колонка имеет сертификат взрывозащиты, зарегистрирована в Госреестре средств измерений. На данный момент ЛПА-СПГ-К — единственная российская модель колонки для заправки СПГ, обладающая всеми необходимыми сертификатами для работы на российском рынке.

В настоящее время первые серийные образцы колонки готовятся к вводу в эксплуатацию.