НПК «ЛЕНПРОМАВТОМАТИКА» начал производство топливораздаточных колонок сжиженного природного газа
НПК «ЛЕНПРОМАВТОМАТИКА» (г. Санкт-Петербург) запустила в серийное производство первую российскую топливораздаточную колонку ЛПА-СПГ-К для заправки транспорта сжиженным природным газом (СПГ). Колонки ЛПА-СПГ-К полностью разработаны и производятся в России.
Инженерами НПК «ЛЕНПРОМАВТОМАТИКА» были успешно решены следующие задачи:
- Производство колонки, обеспечивающей погрешность измерения массы заправленного СПГ не более 1%. Колонка в целом, а не только расходомер, является сертифицированным средством измерения. По российским требованиям погрешность колонки,
т. е.разница массы топлива, отображаемой на табло колонки и массы топлива, фактически заправленного в бак, не должна превышать 1%.
- Обеспечение простой автоматизированной процедуры захолаживания и заправки криобака с минимально возможным испарением СПГ. От оператора (водителя) требуются простые действия при заправке, безопасность и эффективность процесса обеспечивается электронным блоком управления.
- Создание колонки, которая была бы законченным изделием, не требующим подключения к внешней системе управления. Электронный управляющий блок колонки обеспечивает одновременно и управление технологическим процессом заправки (кроме подготовительных операций по управлению крионасосом, которые должна выполнять автоматика насоса), и учет заправленного топлива, и связь с системой управления отпуском топлива. Это выгодно отличает колонку ЛПА-СПГ-К от некоторых европейских образцов, имеющих высокую интеграцию с управлением насосом, что заставляет покупателя применять комплекс насоса и колонки одного производителя.
Колонка адаптирована к российским условиям эксплуатации.
Колонка имеет сертификат взрывозащиты, зарегистрирована в Госреестре средств измерений. На данный момент ЛПА-СПГ-К — единственная российская модель колонки для заправки СПГ, обладающая всеми необходимыми сертификатами для работы на российском рынке.
В настоящее время первые серийные образцы колонки готовятся к вводу в эксплуатацию.
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