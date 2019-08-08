«Чайковский текстиль» в рамках импортозамещения начал выпуск огнеупорной ткани для нефтяников

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Группа компаний «Чайковский текстиль» запустила в промышленное производство ткань накладки для спецодежды нефтяников «Премьер Protect FR 250A». Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. К 2022 году предприятие намерено произвести 400 тыс. м этого материала.

Подобная ткань, защищающая от сырой нефти и нефтепродуктов, огня и статического электричества и соответствующая требованиям всех ГОСТов, в России до сих пор не производилась. Предприятием получен патент на это изобретение. Субсидии на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по созданию новой огнестойкой ткани предоставил Минпромторг РФ в рамках федеральной программы по импортозамещению.

До внедрения ноу-хау при производстве спецодежды для нефтяников применялись полиэфирные накладки, которые плавились при высоких температурах. Новая ткань обладает свойством самозатухания. Находясь в пламени, материал сохраняет целостность. При этом он способен не пропускать нефть в течение двух часов ее непрерывного воздействия, воду — более 24 часов. Продукт прошёл испытания в ОАО «Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности» и протестирован на термоманекене в лаборатории AITEX (Испания).

Производство огнестойкой ткани ориентировано преимущественно на российский рынок (около 90%). Продукт будет также поставляться в Белоруссию и Казахстан. Потребителями новой продукции станут предприятия теплоэнергетического комплекса. Уже сейчас интерес к продукции проявили ПАО «Транснефть», ПАО «Газпром» и другие предприятия ТЭК. Ведутся переговоры о начале поставок.

Справка с сайта компании о новом продукте

Уникальная ткань «Премьер Protect FR 250А», не имеющая аналогов на рынке России, запущена в промышленное производство компанией «Чайковский текстиль». Ткань предназначена для экстремальных условий эксплуатации — для накладки на огнестойкий костюм нефтяника с защитой от сырой нефти и нефтепродуктов, огня и статического электричества.

Новая разработка является результатом НИОКР, выполненной компанией «Чайковский текстиль» — получен патент на изобретение. Сегодня это единственная на рынке РФ ткань, которая полностью соответствует всем требованиям, предъявляемым к огнестойкой накладке для защиты от нефти.

С учетом экстремальных условий эксплуатации к такой защитной накладке предъявляется обширный спектр требований по защитным свойствам. В первую очередь, ткань накладки должна выполнять свою прямую функцию — предотвращать проникновение сквозь спецодежду на кожу человека нефти и других опасных производственных жидкостей. Ткань «Премьер Protect FR 250А» не пропускает нефть в течение 2 часов непрерывного воздействия, а устойчивость к воде превышает 24 часа!

Вторым ключевым требованием является огнестойкость накладки и всего спецкостюма в целом, ведь работа по нефтедобыче и нефтепереработке связана с риском возгорания и возникновения пожара, взрыва. Выполнение этого требования в соответствие с ГОСТ было наиболее сложной задачей при разработке новой ткани.

В настоящее время на нефтяных предприятиях в связи с отсутствием альтернативы применялись накладки из 100%-ного полиэфира, которые категорически опасны при пожаре: дело в том, что полиэфирные накладки при контакте с пламенем и в повышенных температурах начинают плавиться и «капать», вызывая при попадании на кожу человека химические (самые опасные) ожоги и травмы. Кроме того, полиэфирные накладки поддерживают горение и прожигаются насквозь — ткань разрушается и образуются сквозные дыры.

Вопрос по огнестойкости накладки благодаря примененному инновационному составу и комплексу отделок и покрытий специалистами «Чайковского текстиля» был успешно решен. Ткань «Премьер Protect FR 250А» обладает свойством самозатухания — препятствует горению; не плавится, не горит, не «капает»; при нахождении в пламени ткань сохраняет целостность с обеих сторон, не образуя дыры.

Еще одним требованием, предъявляемым к спецодежде работников нефтяной отрасли, является антистатичность. Это необходимо для того, чтобы в процессе движений человека при трении одежды не скапливалось статическое электричество, способное вызвать искру и возгорание при работе в пожароопасных условиях. Поэтому ткани для костюма нефтяников производятся с антистатической защитой, что было реализовано также в новой ткани для накладки.

Наряду с высокой прочностью и износостойкостью ткань «Премьер Protect FR 250А» устойчива к морозу, что позволяет использовать в качестве накладок на костюм даже для IV и особого климатических поясов.

Заявленные характеристики по всему комплексу защитных и физико-механических свойств подтверждены многократными испытаниями и экспертизами. Ткань «Премьер Protect FR 250А» соответствует ГОСТ 12.4.310-2016 «Одежда специальная для защиты работающих от воздействия нефти, нефтепродуктов. Технические требования», ГОСТ ISO 15025-2012 «Одежда специальная для защиты от тепла и пламени. Метод испытаний на ограниченное распространение пламени» и корпоративных стандартов ведущих российских корпораций. Соответствие ткани требованиям подтверждено сертификатом соответствия № 0340267 от 15.01.2019 г. , протоколом испытаний ОАО «ЦНИИШП» и испытаниями на термоманекене в лаборатории AITEX (Испания).

С появлением в линейке ткани для защитной огнестойкой накладки от нефти компания «Чайковский текстиль» готова предложить своим клиентам полный спектр тканей, необходимых для изготовления костюма нефтяника: основную ткань, ткань подкладки и ткань накладки. Все ткани пакета полностью соответствуют требованиям для огнестойкого костюма с антистатическими и нефте-масло-водоотталкивающими свойствами и обеспечивают уровень защиты, необходимый для гарантии безопасности труда нефтяников.