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Фотофакты

АПРК «Омск» вернулся к месту базирования после ремонта и модернизации

https://topwar.ru/uploads/posts/2019-08/thumbs/1565323108_141.jpghttps://topwar.ru/uploads/posts/2019-08/thumbs/1565323108_141.jpg © topwar.ru

К-186 «Омск» в Большом Камне, июль 2019. Фото группы"Штурм глубины"

Пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту сегодня сообщает о прибытии в пункт базирования на полуостров Камчатка атомного подводного ракетного крейсера «Омск». АПРК в течение примерно четырёх лет проходил через комплекс ремонтно-модернизационных работ.

https://phototass2.cdnvideo.ru/width/1020_b9261fa1/tass/m2/uploads/i/20190809/5122062.jpghttps://phototass2.cdnvideo.ru/width/1020_b9261fa1/tass/m2/uploads/i/20190809/5122062.jpg © phototass2.cdnvideo.ru

Работы эти выполнялись на базе судостроительного комплекса «Звезда» в Большом Камне (Приморский край).

На месте базирования АПРК «Омск» в Вилючинске встречали родные и близкие, а также официальные лица и представители командования. В частности, на торжественной церемонии присутствовал начштаба Подводных сил Тихоокеанского флота ВМФ РФ контр-адмирал Эдуард Михайлов. По традиции он вручил командиру подводной лодки жареного поросёнка. АПРК К-186 «Омск» относится к проекту 949А «Антей». Спуск на воду состоялся в 1993 году. Экипаж подводного крейсера составляет 130 человек, автономность плавания 120 суток, предельная глубина 500 м, максимальная подводная скорость 33 узла, надводная — 15 узлов. АПРК оснащён двумя ядерными реакторами ОК-650 В мощностью по 190 МВт. В качестве современного вооружения получил крылатые ракеты «Калибр».Перед возвращением к месту приписки, как сообщается, «Омск» успел выполнить несколько тестовых задач, включая погружение на предельную глубину, в Японском море.
Источник: https://topwar.ru/161071-aprk-omsk-...a-posle-remonta-i-modernizacii.html

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ВМФ, Тихоокеанский флот, Омск
  • Нет аватара vlTepes
    09.08.1909:40:14

    В качестве современного вооружения получил крылатые ракеты «Калибр».

    Насколько достоверна эта информация?

    Т.е. неоспорим факт, что первым по проекту 949АМ будет модернизирован Иркутск. Т. е. у Омска в ВПУ по прежнему Граниты.

    Мог ли Омск получить возможность запускать Калибры из ТА?

    Теоретически мог, но насколько я знаю, нигде в официальных источниках такой информации не было.

    Отредактировано: vlTepes~09:40 09.08.19
    #1148756
    • A_SEVER A_SEVER
      09.08.1909:56:38

      Насколько достоверна эта информация?
      Информация не соответствует действительности.

      #1148759
  • Нет аватара senima56
    09.08.1914:07:13

    Почему «не соответствует действительности»? Неужели, после модернизации так и оставили старые «Граниты»? Руководство МО и ВМФ не раз заявляло, что «Калибрами» теперь будут модернизировать старые АПЛ. Или «Омска» это заявление не касается?

    #1148805
    • Нет аватара mik88
      09.08.1914:50:48

      Или «Омска» это заявление не касается?

      Все-таки «Звезда» и «Звездочка» разные по своим возможностям заводы. Поэтому не удивительно, если «Омск» остался со старым оружием.

      #1148811
  • seregin-s1 seregin-s1
    09.08.1915:16:28

    Про Калибры МО не раз писало. Возможно их будут запускать через торпедные аппараты как на дизельных лодках?!

    #1148815
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