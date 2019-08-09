АПРК «Омск» вернулся к месту базирования после ремонта и модернизации

https://topwar.ru/uploads/posts/2019-08/thumbs/1565323108_141.jpg © topwar.ru

К-186 «Омск» в Большом Камне, июль 2019. Фото группы"Штурм глубины"

Пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту сегодня сообщает о прибытии в пункт базирования на полуостров Камчатка атомного подводного ракетного крейсера «Омск». АПРК в течение примерно четырёх лет проходил через комплекс ремонтно-модернизационных работ.

https://phototass2.cdnvideo.ru/width/1020_b9261fa1/tass/m2/uploads/i/20190809/5122062.jpg © phototass2.cdnvideo.ru

Работы эти выполнялись на базе судостроительного комплекса «Звезда» в Большом Камне (Приморский край).

На месте базирования АПРК «Омск» в Вилючинске встречали родные и близкие, а также официальные лица и представители командования. В частности, на торжественной церемонии присутствовал начштаба Подводных сил Тихоокеанского флота ВМФ РФ контр-адмирал Эдуард Михайлов. По традиции он вручил командиру подводной лодки жареного поросёнка. АПРК К-186 «Омск» относится к проекту 949А «Антей». Спуск на воду состоялся в 1993 году. Экипаж подводного крейсера составляет 130 человек, автономность плавания 120 суток, предельная глубина 500 м, максимальная подводная скорость 33 узла, надводная — 15 узлов. АПРК оснащён двумя ядерными реакторами ОК-650 В мощностью по 190 МВт. В качестве современного вооружения получил крылатые ракеты «Калибр».Перед возвращением к месту приписки, как сообщается, «Омск» успел выполнить несколько тестовых задач, включая погружение на предельную глубину, в Японском море.