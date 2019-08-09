«Озерная верфь» передала заказчику 60-й алюминиевый катер

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ООО «Озерная Верфь» передало «Ространснадзору» многоцелевой скоростной катер «Сергей Светлаков"* (это 60-й по счету катер, построенный на верфи).

Двенадцатиметровый скоростной алюминиевый катер, названный в честь бывшего Начальника судоходной инспекции (1971-1985 гг.), участника Великой Отечественной Войны — Сергея Светлакова.

Район несения задач — река Ангара. Также судно может эксплуатироваться в озерах, водохранилищах и прибрежных морских районах. Отведенный ему срок службы составляет 15 лет.

*свое имя катер получил в честь участника ВОВ, бывшего начальника судоходной инспекции, выполнявшего свои трудовые обязанности с 1971 по 1985 год.

Патрульный катер проекта 12М — справка Предназначен для патрулирования поисково-спасательных, таможенных, природоохранных и других служб. К числу дополнительных функций можно отнести дежурство в назначенных районах, а также участие в операциях специального назначения. Длина — 12,1 м Ширина — 4,2 м Осадка габаритная — 1,1 м Максимальная скорость — 30 уз Мощность — 441,3 кВт Пассажировместимость — 8 чел.