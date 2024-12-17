На «Озерной верфи» в Шлиссельбурге заложили катер для аварийно-спасательной службы Ленобласти

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Многоцелевой скоростной катер проекта Laky 15MJ из легкого сплава может быть использован в качестве водолазного, штабного, патрульного, инспекторского, природоохранного, служебно-разъездного судна в акватории прибрежной морской зоны, устьях крупных рек и на мелководье в светлое и темное время суток в свободное ото льда время года на внутренних водных путях Российской Федерации. Катер укомплектован необходимым противопожарным оборудованием.

Судно оборудовано дополнительным постом управления на площадке для кругового наблюдения, что позволяет управлять им в условиях ограниченной видимости, а также просторной рубкой-салоном и двумя каютами.

В рубке-салоне также находится пост управления, оснащенный современной навигационной системой, предназначенной для безопасного управления судном (радиолокационная система, картплоттер, GPS/ГЛОНАСС, погодная станция, лаг, эхолот, авторулевой, тепловизор, магнитный компас).

На судне установлена инновационная система управления водометным движителем, которая позволяет выполнять целый комплекс маневров без каких-либо дополнительных навыков управления со стороны судоводителя.

На корабле имеется кладовая-сушилка, которую можно использовать в качестве помещения для хранения оборудования или для просушки одежды.

На корме предусмотрено спуско-подъемное устройство для тендера длиной 3,1 метра с консолью управления и с подвесным мотором мощностью 20 л.с., которое позволяет оперативно произвести как спуск на воду, так и подъем лодки на борт. Катер также оснащен спасательным плотом на 10 человек.

Кроме того, катер оборудован БПЛА и подводным автономным роботом-автоматом.

Максимальная скорость корабля — 30 узлов.

Шлиссельбургская компания «Озерная Верфь», выйдя на рынок в 2005 году как строитель яхт по индивидуальному заказу, в настоящий момент специализируется на производстве многоцелевых скоростных катеров.

Эллинг, построенный в 2009 году, имеет общую площадь около 3000 м² и позволяет компании одновременно вести строительство двух корпусов максимальной длиной до 75 метров.

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