Новый техцентр «Уральских авиалиний» заработал в Екатеринбурге

9211565362923_orig.jpeg © tass.ru

Вторая очередь авиационного технического центра авиакомпании «Уральские авиалинии» для обслуживания самолетов запущена в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Благодаря этому центру ремонтные работы самолетов авиакомпании можно будет выполнять в Екатеринбурге.

Сумма инвестиций на вторую очередь авиационного техцентра составила 500 млн рублей. Предполагается, что эта сумма окупится за три года. В техцентре появились цеха по ремонту колес и тормозов, покрасочный и аккумуляторный цеха, а также цех по ремонту аварийных трапов.

«Это блок необходимого оборудования и цехов для поддержания правильной эксплуатации западных самолетов. Вот, к примеру, мы находимся в цехе по ремонту колес и тормозов. По технологии мы возили их в Чехию и Германию: каждую неделю по 40 тонн колес. С запуском этого цеха все это мы будем делать здесь. Это и есть реальное импортозамещение», — сказал во время церемонии открытия технического центра Сергей Скуратов.

Первая очередь техцентра «Уральских авиалиний» была открыта в Екатеринбурге в январе 2015 года. Комплекс был построен с использованием современных инновационных технологий и рассчитан на размещение четырех самолетов Airbus 321, либо двух Airbus 321 и одного широкофюзеляжного лайнера типа Boeing 747-800.

«Уральские авиалинии» на условиях операционного лизинга эксплуатируют 45 самолетов. Перевозчик является одной из крупнейших российских авиакомпаний. По итогам 2018 года компания перевезла более 9 млн пассажиров, что на 13% больше показателя 2017 года.