Дизельзипсервис запустил серийное производство картеров и поршней

5d4b059b385a1_12.08%20-%20kopiya.jpg © spbdiesel.ru

На предприятии «Дизельзипсервис» в г. Санкт-Петербург налажено серийное производство картеров и поршней к двигателям различных размерностей. Выпускаемые детали обеспечивают потребности предприятия для проведения ремонта и производства дизельных двигателей для постоянных и резервных источников энергоснабжения объектов нефтегазовой отрасли.

© spbdiesel.ru

форма для отливки каратера

Стальные и алюминиевые цельнолитые заготовки обрабатываются на станках в числовым программным управлением. Обновленное оборудование позволяет использовать более точные способы алюминиевого литья, применение которого снижает объем механической обработки.

© spbdiesel.ru

Картер до механической обработки на дизель типа М50

Серийный выпуск картеров насчитывает более 30 деталей в месяц. Поршни на предприятии изготавливаются методом горячей штамповки. Такие заготовки имеют повышенные механические свойства, высокую сплошность металла, что значительно повышает ресурс работы цилиндро-поршневой группы и двигателя в целом. Для исключения задирообразование в момент пуска двигателя на поршни наносится графито-молибденовое покрытие. Серийный выпуск насчитывает более 500 поршней в месяц.

© spbdiesel.ru

Процесс мехнической обработки поршня.