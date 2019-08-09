Дизельзипсервис запустил серийное производство картеров и поршней
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На предприятии «Дизельзипсервис» в г. Санкт-Петербург налажено серийное производство картеров и поршней к двигателям различных размерностей. Выпускаемые детали обеспечивают потребности предприятия для проведения ремонта и производства дизельных двигателей для постоянных и резервных источников энергоснабжения объектов нефтегазовой отрасли.
форма для отливки каратера
Стальные и алюминиевые цельнолитые заготовки обрабатываются на станках в числовым программным управлением. Обновленное оборудование позволяет использовать более точные способы алюминиевого литья, применение которого снижает объем механической обработки.
Картер до механической обработки на дизель типа М50
Серийный выпуск картеров насчитывает более 30 деталей в месяц. Поршни на предприятии изготавливаются методом горячей штамповки. Такие заготовки имеют повышенные механические свойства, высокую сплошность металла, что значительно повышает ресурс работы цилиндро-поршневой группы и двигателя в целом. Для исключения задирообразование в момент пуска двигателя на поршни наносится графито-молибденовое покрытие. Серийный выпуск насчитывает более 500 поршней в месяц.
Процесс мехнической обработки поршня.