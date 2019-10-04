Нанотехнологический центр композитов в Москве начал экспорт продукции в Южную Америку

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Московское предприятие «Нанотехнологический центр композитов» (НЦК) начало экспортировать свою продукцию в Южную Америку. Первые продажи начались в сентябре в Перу.

В числе экспортной продукции Нанотехнологического центра композитов — стеклопластиковый профиль и углеродная фибра. Профиль южноамериканские партнеры планируют применять в конструкции разнообразных ограждений, фибра же будет использована как добавка для улучшения свойств бетона.

Продукция компании уже экспортируется в Индию, Кувейт, США, Казахстан, Белоруссию, а также страны Западной Европы.