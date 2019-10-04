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Экспорт

Нанотехнологический центр композитов в Москве начал экспорт продукции в Южную Америку

 © rusnano.com

Московское предприятие «Нанотехнологический центр композитов» (НЦК) начало экспортировать свою продукцию в Южную Америку. Первые продажи начались в сентябре в Перу.

В числе экспортной продукции Нанотехнологического центра композитов — стеклопластиковый профиль и углеродная фибра. Профиль южноамериканские партнеры планируют применять в конструкции разнообразных ограждений, фибра же будет использована как добавка для улучшения свойств бетона.

Продукция компании уже экспортируется в Индию, Кувейт, США, Казахстан, Белоруссию, а также страны Западной Европы.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/6964787

"Нанотехнологический центр композитов" (НЦК)
  • 1
    Нет аватара триллипут
    05.10.1912:42:16

    Продукция компании уже экспортируется в Индию, Кувейт, США, Казахстан, Белоруссию, а также страны Западной Европы.

    А в России применяется?

    #1163117
    • Нет аватара tumanova
      06.10.1919:05:41

      А в России применяется?

      Применяются. Вот несколько примеров текущего года:

      НЦК разработал стеклопластиковые композитные аппарели, которые были установлены в Санкт-Петербурге в начале 2019 г. В настоящее время изделия успешно эксплуатируются на объектах городской инфраструктуры.

      Стеклопластиковые композитные изделия производства ООО «Нанотехнологический Центр Композитов» (НЦК) применены в конструкциях локомотивных и стационарных антенн поездной, станционной и маневровой систем радиосвязи ОАО «РЖД». Композитные элементы в конструкциях антенн тепловозов защищают их от внешних воздействий, кроме того, изделия НЦК не подвержены коррозии и не теряют своих свойств при воздействии ультрафиолета.

      Нанотехнологический центр композитов приступил к выполнению крупного заказа на изготовление стеклопластиковых перильных ограждений для столицы Чеченской Республики — города Грозного.

      Проект по защите композитными футлярами производства ООО «НЦК» подземных газопроводов успешно реализован в Ставрополе.

      Отредактировано: tumanova~19:29 07.10.19
      #1163312
  • Нет аватара триллипут
    07.10.1922:52:28

    Спасибо!    

    #1163656
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