В Крыму запустили производство семян

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В селе Найденовка Красногвардейского района Крыма запустили первую линию семенного завода «Триа-Агро» мощностью 10 тонн семян в час.

Она предусматривает приёмку, очистку, калибровку по размеру, весу и цвету, протравливание и упаковку в тару по 10-50 килограммов и тысячи килограммов семян пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечника, гороха, сои, льна, рапса, горчицы, нута, сахарной свеклы и кориандра.

Сумма инвестиций в проект составила 227 млн рублей.

Завод войдёт в «десятку» семенных заводов в Российской Федерации по объёму производства. Производительность его составит 200 тонн в сутки готовой упакованной продукции.

© crimea-news.com

Также планируется непрерывная круглогодичная работа селекционно-семеноводческого центра с остановкой технологического оборудования лишь на проведение регламентных работ. Мощность селекционно-семеноводческого центра позволит обеспечить потребность Республики Крым в качественном семенном материале на 75%.

В будущем на заводе планируется построить вторую линию.

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