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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Крыму запустили производство семян

 © crimea-news.com

В селе Найденовка Красногвардейского района Крыма запустили первую линию семенного завода «Триа-Агро» мощностью 10 тонн семян в час.

Она предусматривает приёмку, очистку, калибровку по размеру, весу и цвету, протравливание и упаковку в тару по 10-50 килограммов и тысячи килограммов семян пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечника, гороха, сои, льна, рапса, горчицы, нута, сахарной свеклы и кориандра.

Сумма инвестиций в проект составила 227 млн рублей.

Завод войдёт в «десятку» семенных заводов в Российской Федерации по объёму производства. Производительность его составит 200 тонн в сутки готовой упакованной продукции.

 © crimea-news.com

Также планируется непрерывная круглогодичная работа селекционно-семеноводческого центра с остановкой технологического оборудования лишь на проведение регламентных работ. Мощность селекционно-семеноводческого центра позволит обеспечить потребность Республики Крым в качественном семенном материале на 75%.

В будущем на заводе планируется построить вторую линию.

 © crimearf.info
Источник: https://crimea-news.com/economy/2019/10/04/560322.html

Крым , сельское хозяйство, семеноводство
  • 7
    Валерий Кузнецов Валерий Кузнецов
    05.10.1907:19:00

    Добрая новость. Спасибо. С уважением.

    #1163076
  • 3
    Нет аватара kim300
    05.10.1914:03:01

    Хорошая новость.

    Жаль мало селекции и выведение адаптированных под наши условия культур.

    #1163126
  • Нет аватара Мафусаил
    07.10.1916:34:58

    Отличная новость! Государственная безопасность! Россия на первом месте по чистоте сельхоз продукции и за этой тенденцией уже устремились многие страны уставшие от отравы мансанты

    #1163533
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