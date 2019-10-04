В Крыму запустили производство семян
В селе Найденовка Красногвардейского района Крыма запустили первую линию семенного завода «Триа-Агро» мощностью 10 тонн семян в час.
Она предусматривает приёмку, очистку, калибровку по размеру, весу и цвету, протравливание и упаковку в тару по 10-50 килограммов и тысячи килограммов семян пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечника, гороха, сои, льна, рапса, горчицы, нута, сахарной свеклы и кориандра.
Сумма инвестиций в проект составила 227 млн рублей.
Завод войдёт в «десятку» семенных заводов в Российской Федерации по объёму производства. Производительность его составит 200 тонн в сутки готовой упакованной продукции.
Также планируется непрерывная круглогодичная работа селекционно-семеноводческого центра с остановкой технологического оборудования лишь на проведение регламентных работ. Мощность селекционно-семеноводческого центра позволит обеспечить потребность Республики Крым в качественном семенном материале на 75%.
В будущем на заводе планируется построить вторую линию.
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05.10.1907:19:00
05.10.1914:03:01
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