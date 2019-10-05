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Производство

Российская компания выпустила импортозамещающие изделия для нового газового добычного комплекса

 © sudostroenie.info

Как сообщила пресс-служба Группы компаний ПТПА, ОАО «Пензтяжпромарматура» разработало, изготовило и поставило для первого российского подводного кустового манифольда (подводного газового добычного комплекса, представляющего собой систему трубопроводов с запорной регулирующей и обратной арматурой и предназначеного для сбора пластовой продукции из скважин и распределения нагнетаемых флюидов ), разрабатываемого с 2017 года Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения «Малахит» (о начале изготовления опытных образцов сообщил сайт «Сделано у нас»), технологически сложнуюю аппаратуру, а именно краны шаровые и шиберные задвижки, которые имеют увеличенную стойкость к коррозии в агрессивных средах и морской воде, а также способны работать на глубине до 500 метров.

Изготовленный Ижорскими заводами новый манифольд, являющийся частью системы подводной добычи углеводородов, с 1-го октября 2019 года представлен в рамках экспозиции ПАО «Газпром» на выставке в Санкт-Петербурге.

 © sudostroenie.info

 © www.ptpa.ru

 © www.ptpa.ru

 © www.ptpa.ru
Источник: http://www.ptpa.ru/news/22311/

Пензтяжпромарматура, ГК ПТПА, импортозамещение
  • 13
    Нет аватара kim300
    05.10.1917:44:26

    А вот это хорошо.

    Значит стали производить материалы по требованию заказчика и требуемого качества.

    И качество уплотнителей поднялось.

    #1163173
  • 13
    DKerr DKerr
    05.10.1919:12:28

    Вообще как я понял у нас пока не было оборудования для глубоководной добычи ни нефти ни газа, на что глумливо указывали «партнеры» вводя на эту тему санкции. Раз занялся Малахит — есть надежда, что скоро будет как с турбинами — как только появится свое «партнеры» побегут вприпрыжку исключать из санкционного списка эту позицию и локализовывать свое производство в России, дабы оставить себе хотя бы кусок пирога

    #1163193
    • 9
      Нет аватара Alekx
      05.10.1920:22:30

      А это кстати наверное страшнейшая беда нашей промышленности.

      Та, когда очень многие инициативные разработки просто не доводятся даже до опытного образца. А зачем? Себе же дороже.

      Их сертифицировать же еще. Бюрократические органы спросят: а какие зарубежные аналоги? По какой теме вашу разработку проводить ?

      А если нет аналогов зарубежных вообще ?

      А вот когда есть что «импортозаместить» — то да, бюрократии удобно комфортно и эффективно.

      Отредактировано: Alekx~20:27 05.10.19
      #1163207
    • Макс Южный
      06.10.1923:18:12

      Увы, по турбинам ограниченим пока что никто не снимал, поэтому у «Сименса» и заршла речь о том, чтобы наладить их производство здесь. Однако для нас это ненадёжно, так как технологии нам не продаются, а передаются по разрешению, которое придётся отозвать в случае введения «уважаемыми партнёрами» очередных ограничений. Более того: даже если новых ограничений не последует, для РФ такая «локализация» это вред, поскольку прав на поставку этих турбин на мировые рынки у нас не будет, «Сименс» с этим и сам с удовольствием справится. А вот если турбины будут именно с нашим НИОКР, это совсем другое дело.

      Но пока решения окончательного не принято, а наша история даёт повод насторожиться.

      Мы помним, что пятнадцать лет назад было принято ошибочное решение с большим долгосрочным ущербом для страны: передать почти всю нашу промышленность подвижного состава тому же «Симсенсу» (правда, вместе с «Альстомом»), в итоге чего у РФ, где железные дорогии это самый важный вид перевозок, теперь вообще отсутствует по-настоящему свои НИОКР и производство, например, высокоскростных поездов, и даже малоскоростные в своих продвинутых версиях это немцы или французы (изредка канадцы).

      Сделано это было не из вредности, а исходя из геополитики, целей сотрудничества с ФРГ, однако вскорости разумного Шредера сменила вредная злобная проамериканская бабушка Меркель. То есть наша жертва оказалась никак не защищена, была напрасной. Сейчас нам не следует повторять таких ошибок, но в руководство есть ещё немало тех, кто говорит, что нам ничего делать не нужно, давайти снова отдадимся на милость «уважаемых партнёров».

      Отредактировано: Макс Южный~23:21 06.10.19
      #1163357
      • Нет аватара Mirotvorets
        07.10.1909:41:15

        Ну Вы нафантазировали про подвижной состав жд.

        Скоростные поезда для России это очень узкий сегмент ввиду низкой плотности населения.

        Для экономической целесообразности нужен очень высокий пассажиропоток и основная затратная часть — путевое хозяйство.

        В других сегментах и тяга (тепловозы электоровозы) и вагоны (товарные специальные пассажирские) выпускаются в России и экспортируются за рубеж.

        Ласточка Синарой локализована более чем на 70% причем это уже не производство по лицензии, а полностью собственные разработки шагнувшие дальше Сименса.

        Электрички при СССР выпускавшиеся в Риге сейчас делают в Демихове Твери Мытищах.

        Машины для путевого хозяйства в Туле и Калуге делают.

        Вообще железнодорожное машиностроение имеет у нас степень страновой локализации сравнимую с ВПК.

        #1163408
        • Макс Южный
          07.10.1909:59:10

          Увы, не до фантазий.

          Скоростные поезда на сейчас это узкое направление только из-ха того, что им не занимаются всерёз. Причём, это так до сих пор: недавно исключили из списка вложений строительство ВСМ до Казани.

          Целесообразность ВСМ не связана с высоким пассажиропотоком. Смотрим пример Китая, где большинство ВСМ сильно убыточны и вообще вряд ли когда-то будут прибыльны. Они строились для развития строительной промышленности, более широкого освоения недоразвитых областей, для роста ВВП вцелом. У нас же на этот вопрос смотрят близоруко, отсюда и почти отсутствие роста.

          Продвинутые версии тепловозов и электровозов немцы, франзцузы, канадцы, и даже при «локализации» это чужой НИОКР, от которого зависит РФ.

          «Локализация» «Ласточки», увы, своего НИОКРа особо не предусматривает, всё делается по разрешению от немцев.

          Отредактировано: Макс Южный~10:01 07.10.19
          #1163412
          • Нет аватара Mirotvorets
            07.10.1920:00:49

            Вы в курсе что в Китае плотность населения в 20 раз больше чем к России.

            Расскажите про многочисленные высокоскоросные магистрали в Австралии Канаде США и Бразилии.

            Даже аэроэкспрессы до московских аэроплртов становятся рентабельными при годовом пассажиропотоке от 5 млн пассажиров.

            Основные расходы ВСМ это пути.

            И это намного дороже чем автодороги и авиационная инфраструктура.

            Посему ВСМ это удел стран с высокой плотностью населения (Европа Япония Китай)

            По Ласточке Вы просто не в курсе.

            Они уже и двух системные и в отличии от Сименсовских пятивагонных наши отечественные от трехвагонных и до бесконечности по желанию заказчика и адаптированы с работой с тепловозом (Москва Иваново)

            Не было этих опций у Сименса изначально.

            Их (сименсовские) составы только на Олимпийских играх в Сочи и были.

            И тележки полностью наши и ПО.

            #1163612
            • Макс Южный
              07.10.1920:13:36

              Вы в курсе, что плотность населения на считать не по общей площади, а по областям? И что Австралия и Канада это небольшие по наслению страны, поэтому с ними сравнивать бессмысленно, и что в США «лобби» на корню задушило железные дороги ещё при Эйзенхауэрре, и что Бразилию все последние десятилетия только и шарахает от роста к падениям куда более сильным/продолжительным, чем у нас, в итоге чего её запасы богатств невозможно сравнить с российскими?

              Вы пропустили написанное на счёт того, что окупаемость именно ВСМ вообще не имеет значения по сравнению с более крупным их воздейтсвием на всё государство?

              Доработку «Ласточки» для работы с тепловозом сдела саму «Ласточку» нашей? Тележки те разработаны в «Сименс», посмотрите на снимки. Вы уверены, что знакомы с понятием производства по разрешению («лицензии»)? Это никакого отношения к НИОКР и независимой интеллектуальной собственности не имеет. У нас НИОКР в железе «Ласточек» нет: «локализация» это изготовление по чужим чертежам, требованиям, описаниям.

              Если поставили уже по-настоящему своё ПО в «Ласточку», то это уже свой НИОКР, и это очень хорошо. Где НИОКР по железу, электомеханике, электрике?

              Отредактировано: Макс Южный~20:14 07.10.19
              #1163614
              • Нет аватара Mirotvorets
                08.10.1910:31:29

                1.Если Вы не в курсе в США самая протяженная сеть железных дорог в мире

                2.Надувать пузырь стройкой ВСМ за счет бюджета и затем вешать ее на бюджетное содержание — это верх бесхозяйственности.

                Авиасообщение на плечо более 1000 км практически безальтернативно. Это гибкий и экономически выгодный вариант.

                3. Ласточка в ее современом исполнении лицензионных обязательств перед Сименсом не имеет.

                Отредактировано: Mirotvorets~10:34 08.10.19
                #1163766
  • 11
    Нет аватара gurd
    05.10.1922:07:52

    Хоть этот завод является прямым конкурентом предприятия, на котором я работаю, всё равно классанул)))

    #1163217
  • Нет аватара Alex-sea
    07.10.1901:15:49

    Могу предположить, что оборудование пойдет на Сахалин)))

    #1163368
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