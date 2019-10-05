Российская компания выпустила импортозамещающие изделия для нового газового добычного комплекса
Как сообщила пресс-служба Группы компаний ПТПА, ОАО «Пензтяжпромарматура» разработало, изготовило и поставило для первого российского подводного кустового манифольда (подводного газового добычного комплекса, представляющего собой систему трубопроводов с запорной регулирующей и обратной арматурой и предназначеного для сбора пластовой продукции из скважин и распределения нагнетаемых флюидов ), разрабатываемого с 2017 года Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения «Малахит» (о начале изготовления опытных образцов сообщил сайт «Сделано у нас»), технологически сложнуюю аппаратуру, а именно краны шаровые и шиберные задвижки, которые имеют увеличенную стойкость к коррозии в агрессивных средах и морской воде, а также способны работать на глубине до 500 метров.
Изготовленный Ижорскими заводами новый манифольд, являющийся частью системы подводной добычи углеводородов, с 1-го октября 2019 года представлен в рамках экспозиции ПАО «Газпром» на выставке в Санкт-Петербурге.
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