В Самаре открылась детская школа искусств впервые за последние 30 лет

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В микрорайоне Крутые Ключи в Самаре открылась новая детская школа искусств. Это будет структурное подразделение ДШИ № 6 поселка Мехзавод.

Для Самары это первая детская школа искусств за последние 30 лет. Здесь уже набрали 150 учащихся по таким специальностям, как изобразительное искусство, фортепиано, скрипка, народные духовые инструменты, а также академический и эстрадный вокал. В перспективе здесь смогут обучаться 350-360 детей,

Новая школа искусств оснащена всем необходимым для занятий оборудованием, в том числе и музыкальными инструментами. Последние в школу привезли в рамках реализации нацпроекта «Культура».