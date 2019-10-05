В Самаре открылась детская школа искусств впервые за последние 30 лет
В микрорайоне Крутые Ключи в Самаре открылась новая детская школа искусств. Это будет структурное подразделение ДШИ № 6 поселка Мехзавод.
Для Самары это первая детская школа искусств за последние 30 лет. Здесь уже набрали 150 учащихся по таким специальностям, как изобразительное искусство, фортепиано, скрипка, народные духовые инструменты, а также академический и эстрадный вокал. В перспективе здесь смогут обучаться 350-360 детей,
Новая школа искусств оснащена всем необходимым для занятий оборудованием, в том числе и музыкальными инструментами. Последние в школу привезли в рамках реализации нацпроекта «Культура».
Читайте также...
- Запущен второй этап инфраструктуры ОЭЗ «Тольятти»
- В Самаре открыли детский сад на 350 мест
- Линию по производству сэндвич-панелей запустили в Самарской области
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!