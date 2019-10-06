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Дорожное строительство

В Тульской области открыли мост, построенный специалистами ЗВО

 © tularegion.ru

Мост через реку Осетр в Веневском районе Тульской области открыли 5 октября. Его построили бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа (ЗВО). Это одна из шести переправ, возведенных в регионе в 2019 году во время тактико-специальных учений. Об этом сообщил заместитель Министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

Новые мосты построили также в Плавском, Кимовском и Куркинском районах, они соединили десятки населенных пунктов, в которых, по данным пресс-службы правительства Тульской области, в общей сложности проживают более трех тысяч человек. Протяженность переправ — от 12 до 108 метров, для работ было привлечено более 150 военнослужащих, свыше 60 единиц военной и специальной техники. Еще три моста в регионе были построены специалистами ЗВО в 2018 году.

 © tularegion.ru
Источник: https://tass.ru/v-strane/6966709

ВС РФ, ЗВО, Тульская область
  • Clausson Clausson
    06.10.1913:27:06

    нет, третье сообщение в эту тему это уже перебор    

    #1163267
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      06.10.1914:44:27

      Всё равно — снимок красивый — красивые места в тульской области!

      #1163276
      • Clausson Clausson
        06.10.1916:38:22

        красивые места в тульской области!

        Обычные вроде бы для русской возвышенности. Просто милые сердцу.    

        Но, как у нас всегда, мнения не являются истиной.

        ***

        Природа наша, точно, мерзость:

        Смиренно плоские поля —

        В России самая земля

        Считает высоту за дерзость, —

        Дрянные избы, кабаки,

        Брюхатых баб босые ноги,

        В лаптях дырявых мужики,

        Не проходимые дороги

        Да шпицы вечные церквей —

        С клистирных трубок снимок верный,

        С домов господских вид мизерный

        Следов помещичьих затей,

        Грязь, мерзость, вонь и тараканы

        И надо всем хозяйский кнут —

        И вот что многие болваны

        «Священной родиной» зовут.

        1826 г. (приписывают Веневитинову, но это странно)   

        Отредактировано: Clausson~16:38 06.10.19
        #1163287
        • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
          06.10.1918:39:45

          Милые сердцу конечно, но красивые тоже — Россия вообще красивая и имеет большой туристический потенциал.

          #1163304
          • Clausson Clausson
            07.10.1906:54:08

            Буквально недавно ехали в районе речки Красивая Меча. Остановились, что бы просто полюбоваться видами… Очень красиво.

            #1163387
            • Сергей Турчин Сергей Турчин
              07.10.1914:16:16

              А я вчера ехал по Владимирской области… Снег хлопьями, зеленые луга как сахаром присыпанные, в лесах зеленые елки и сосны, желтые с белым березы, суровое серое небо… Лепота…

              Если печку в машине подкрутить, то вообще восторг.

              #1163481
        • Нет аватара Мафусаил
          07.10.1911:11:19

          Clausson, написал эту херь русофоб дегенерат, а если быть точнее то этот бред адресован другой стране просто заменил америку на Россию! Очередного говно-вброс со стороны даунов!

          #1163425
    • Александр Бурцев Александр Бурцев
      06.10.1921:17:28

      Разъясните моё беспокойство, пожалуйста. Если их возвели в рамках учений, не значит ли это, что подотчетные материальные ценности должны вернуть на склад, разобрав мосты?

      #1163327
      • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
        06.10.1922:10:41

        Конечно нет — никто не будет ничего возвращать.

        Мост будет служить людям — это не один такой мост построен военными.

        Отредактировано: Roman Wyrzykowski~22:28 06.10.19
        #1163340
      • Михаил Торгун Михаил Торгун
        06.10.1922:26:58

        как сваю забить я представляю, но как ее вытащить обратно это для меня загадка. такое вообще бывает?

        #1163344
        • Нет аватара malikszh
          06.10.1922:55:32

          Зачем вытащить? Мост построен капитально. Оставляет

          #1163354
        • Сергей Котенко Сергей Котенко
          06.10.1923:29:19

          но как ее вытащить обратно это для меня загадка. такое вообще бывает?

          Вытащить можно. Видел, как это делают.

          Только в данном случае зачем?    

          #1163359
        • Clausson Clausson
          07.10.1906:51:16

          Их отрезают.

          #1163386
        • Нет аватара Мафусаил
          07.10.1911:19:59

          Михаил Торгун, а зачем вынимать? Мост на постояной прописке! А как вынимают смотрите как убирают времянку у Крымского моста!

          #1163430
  • S G S G
    07.10.1908:07:20

    Отсыпка подъездов без бетонирования — весной подмоет, а местная администрация вряд ли будет доделывать.

    #1163393
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