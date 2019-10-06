В Тульской области открыли мост, построенный специалистами ЗВО

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Мост через реку Осетр в Веневском районе Тульской области открыли 5 октября. Его построили бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа (ЗВО). Это одна из шести переправ, возведенных в регионе в 2019 году во время тактико-специальных учений. Об этом сообщил заместитель Министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

Новые мосты построили также в Плавском, Кимовском и Куркинском районах, они соединили десятки населенных пунктов, в которых, по данным пресс-службы правительства Тульской области, в общей сложности проживают более трех тысяч человек. Протяженность переправ — от 12 до 108 метров, для работ было привлечено более 150 военнослужащих, свыше 60 единиц военной и специальной техники. Еще три моста в регионе были построены специалистами ЗВО в 2018 году.

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