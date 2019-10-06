В АО «УК «Кузбассразрезуголь» поступили два новых маневровых тепловоза ТЭМ7А

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В филиал «Краснобродский угольный разрез» АО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) поступили два новых маневровых тепловоза ТЭМ7А. Обновление локомотивного парка предусмотрено программой развития железнодорожного транспорта Компании. Инвестиции в ее реализацию в 2018-2019 г. г. превышают 1 млрд рублей.

Новые тепловозы заменили выводные тяговые агрегаты ОПЭ-1, у которых закончился срок эксплуатации. По оценке специалистов, ТЭМ7А отличаются мощностью и высокой надежностью. Машины будут работать по системе СМЕ (два тепловоза в одной сцепке), при которой управление тепловозами осуществляется из одной кабины одной локомотивной бригадой. Такая система позволяет увеличить объём грузоперевозок и повысить пропускную способность линии. ТЭМ7А имеет усиленную раму, оснащен микропроцессорной системой управления. Для улучшения условий труда в кабине установлены кондиционер, система обогрева и вентиляции, холодильник, микроволновая печь, улучшены вибро- и шумоизоляция кабины.

Одновременно с приобретением новых локомотивов Компания продолжает программу модернизации действующей техники. В 2019 году после модернизации на Шадринском автоагрегатном заводе (входит в УГМК) на предприятия Компании вернутся два тепловоза ТЭМ2УГМК, в прошлом году Компания получила два обновленных ТЭМ2. Всего с 2014 года, с начала программы модернизации локомотивного парка, «Кузбассразрезуголь» обновил 15 таких машин.

Кроме обновления парка локомотивов Компания продолжает работу по развитию железнодорожной инфраструктуры: в 2018 году введено в эксплуатацию современное локомотивное депо на ст. Черный Калтан, в этом году планируется завершить строительство дополнительного погрузочного тупика на ст. Талдинская (Талдинский угольный разрез) и обводного соединительного пути между ст. Технологическая и Семенушкино на Бачатском угольном разрезе, выполнить реконструкцию станций на Кедровском и Краснобродском угольных разрезах.

«Каждые сутки «Кузбассразрезуголь» отправляет потребителям более 1,5 тыс вагонов с углем. Поэтому развитие железнодорожной инфраструктуры — одно из ключевых направлений деятельности Компании», — комментирует начальник управления железнодорожного транспорта АО «УК «Кузбассразрезуголь» Василий Альбощий.