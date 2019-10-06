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Выпуск о том, как Россия сумела вскочить в последний вагон уходящего СПГ-поезда и запустить процесс инвестиций в перспективную сферу, которая должна принести нашей промышленности свыше 1 трлн рублей. Приятного просмотра!