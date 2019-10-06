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Россия слезает с трубы и зальёт мир «жидким золотом». Мы — непобедимые!

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/JA5teX3wio4

Выпуск о том, как Россия сумела вскочить в последний вагон уходящего СПГ-поезда и запустить процесс инвестиций в перспективную сферу, которая должна принести нашей промышленности свыше 1 трлн рублей. Приятного просмотра!
Источник: https://www.youtube.com/c/ВремявперёдОбзор

экономика, промышленность,
  • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      06.10.1921:51:40

      До боли знакомые лозунги…

      Лозунг один сегодня — промышленный рывок страны. Если это способен сделать НОВАТЭК — пусть будет НОВАТЭК. Если Роснефть и Газпром — пусть будут они.

      А то, пока дождёмся белых и пушистых — в трубу вылетим.

      #1163336
      • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
        • Сергей Котенко Сергей Котенко
          06.10.1922:53:38

          Вы о чем, какой промышленный рывок?

          Простенький такой, на 5-6% в год, как у Китая, который тоже делал его полностью на импортном оборудовании. И с налоговыми льготами для предприятий, толкающих вперёд страну. И стал мастерской мира.

          И мы снова станем.

          Отредактировано: Сергей Котенко~22:56 06.10.19
          #1163353
      • visitor331111 . visitor331111 .
        07.10.1911:02:36

        Как-то незаметно прекрасная задумка «Сделано у нас"превратилась в площадку ура-патриотов,которые банят и кидаются обвинениями так же как и либерасты.

        Насколько я понимю,целью должен быть уровень жизни граждан России,а не количество вложенных средств в тот или иной проект.

        Белые и пушистые-это вы имеете ввиду тех ,кто платит достойно своим работникам?

        А вас значит радуют просто цифры вывозимых природных ресурсов и рост благосостояния семьи Михельсона?

        Меня нет.

        Отредактировано: visitor331111 .~11:03 07.10.19
        #1163422
        • Сергей Котенко Сергей Котенко
          07.10.1911:50:05

          Насколько я понимю,целью должен быть уровень жизни граждан России

          Неправильно.

          Пожалуйста, прочтите Правила СуН. В преамбуле к ним сказано:

          «Портал предназначен для публикации на нем материалов, рассказывающих о производстве, строительстве и модернизации в России».

          Вопросы «уровня жизни граждан России», «рост благосостояния семьи Михельсона», «цифры вывозимых природных ресурсов» не являются информационными целями сайта.

          #1163439
        • Нет аватара Штехель
          08.10.1900:09:46

          Как же вы любите лезть в чужой карман, адепты политики взять все и поделить. Знаю двух таких предводителей один это Шариков П.П. , второй Навальный. Если у самого ума не хватает как заработать то конечно остается только у кого-то отобрать, а обосновать этот грабеж и сколотить банду можно всегда благими намереньями, я же не для себя, а для вас. Уже проходили эту дележку 70лет к ряду. По финалу оказалось что те кто стоял у распределения благ и были самые главне воры и экспроприаторы общественных благ .

          Но кому нужен опыт дней прошлых, мы свой мы новый мир построим.

          #1163699
    • Кот Стальной Кот Стальной
      07.10.1916:36:12

      получив массу преференций от государства ,они не спешат их возмещать,хорошо платить нашим гражданам,предоставлять рабочие места россиянам…

      У вас есть тому доказательства, документы, результаты расследований (хотя бы журналистских)?? Если да — ссылки плз. Нет — шагайте мимо.

      #1163535
      • visitor331111 . visitor331111 .
        07.10.1917:12:08

        Послать куда подальше я тоже умею…но не буду-много чести для вас.

        А результаты расследований и решения правительства есть в открытом доступе.

        #1163553
        • Нет аватара sergelec
          07.10.1919:13:42

          Кем проводилось расследование?

          #1163592
        • Кот Стальной Кот Стальной
          08.10.1914:54:41

          А результаты расследований и решения правительства есть в открытом доступе
          Тем более — почему не привести ссылки на материалы?

          PS — Да, я в курсе национальности г-на Михельсона. Фамилия его за себя говорит )))

          Его благосостояние мне до фонаря. Тем более что в России он не один такой. Разного рода бизнесменов и олигархов много. Так что теперь — устраивать очередной 1917-й год, залп Авроры и всех по фонарям вешать?

          Если человек владеет и руководит конторой, которая, помимо его кармана, приносит доход в карман государственный (в виде налогов и рабочих мест) — чем это плохо для страны и ее граждан?

          Мы живем в капиталистическом государстве. Социализм и СССР мы все закопали под крики «ура» в 1992 году. Закопали все — общим коллективным своим участием. Или неучастием. Следует привыкать жить в той реальности, которой мы все заслуживаем )))

          Отредактировано: Кот Стальной~14:54 08.10.19
          #1163814
          • Нет аватара Штехель
            08.10.1921:04:15

            А что за национальность у Михельсона я извиняюсь спросить если мать у него русская?

            #1163906
    • Нет аватара Мафусаил
      07.10.1920:56:06

      visitor331111 ., такая охинея!!! Младенец умнее, извините! Иди на запад и там втуляй свойю бредятину кто что у народа отжал, пипец… Ты жнаеш слово корпорации или хотя бы холдинг или хотя бы имееш чуточку понимания как эти гиганты работаю!?? уверен нет и ты и тебе подобным несуддено этого познать т.к. для этого нужно уметь думать хотябы чутка

      #1163628
      • Cтас First Cтас First
        08.10.1915:30:33

        Всё правильно человек сказал (visitor331111). А вам следует подучить русский язык, чего так позориться то? В жизни пригодиться. Ну и на выражение «иди на запад», есть замечательный совет. Не надо рассказывать, что мне делать и не услышите в свой адрес куда идти… Минус от меня.

        Отредактировано: Cтас First~15:39 08.10.19
        #1163825
  • EyeSauronn . EyeSauronn .
    06.10.1922:20:32

    как упаковывают написали, а как производят этот белок? как конкуренты поживают?

    #1163341
  • SergeySeverny SergeySeverny
    07.10.1908:36:05

    спасибо за выпуск!

    #1163400
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    07.10.1911:53:46

    Может быть, интересны будут выпуски о наиболее динамично развивающихся отраслях экономики и успешных, быстро развивающихся компаниях?

    Например, фармацевтика, транспортное машиностроение, атомная промышленность, сельское хозяйство, Группа «ЭкоНива», …

    #1163442
  • Нет аватара Байкал57
    07.10.1913:21:23

    Главный прораб РФ это С.К.Шойгу и о чем он и мечтает вернуться в Сибирь и построить город с новья, как Братск(это его мечта), второй Главный прораб РФ по строительству газопроводов ЛЕОНИД Викторович МИХЕЛЬСОН(его отец был управлящим газстроит.треста) смог взять кредитов на 20 мрлд.долл. и вложить в Ямал-СПГ и 2.

    А вот визитер 331111 хрен возьмет даже 1 тыс. руб. кредита и доску прибьет на лавочке возле дома. Это не его обязанности!

    Первый Главный прораб, генерал армии решил обустроить два острова Матуа и Росшуа и заменить задешево авианосную Группу на Дальнем Востоке. Отремонтировать советскую базу РВСН на Чукотке и сделать вторым АУГ. Заодно под охраной на триллион долларов СПГ с Ямала на ЮВА.

    #1163470
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