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Фотофакты

Строительство сухого дока СК «Звезда»

 © Фото с сайта dcss.ru © Фото с сайта dcss.ru

 © Фото с сайта dcss.ru © Фото с сайта dcss.ru

В Большом Камне на судостроительном комплексе «Звезда» продолжается строительство сухого дока длиной 485 метров, шириной 114 метров и глубиной 14 метров.

Фото с сайта dcss.ru

Приморский край, Большой Камень, Звезда, сухой док
  • Нет аватара senima56
    07.10.1919:09:06

    ЗдОрово!    Масштабы впечатляют!         

    #1163589
  • Антон Яндин Антон Яндин
    07.10.1919:19:35

    Когда-нибудь тут будет как-то так:

     © sun9-30.userapi.com

    #1163596
    • Kolyda Kolyda
      08.10.1911:56:08

      Когда-нибудь тут будет как-то так:

      Спасибо Антон. Глядя на на ваш рисунок стало понятно каким в натуре будет док и производственные цеха.

      Прикинул, что объем дока будет порядка 700 000 кубометров (почти четверть миллиона тонн воды). Значит нужна насосная способная осушить док, а к ней соответствующее электроснабжение. Интересно как со строительством этих объектов обстоят дела?

      #1163778
      • Антон Яндин Антон Яндин
        08.10.1913:20:53

        Тут даже интересней габариты ледокола «Лидер» размещенного в новом доке — места очень много остается как по длине, так и по ширине.

        #1163788
        • Kolyda Kolyda
          08.10.1914:12:47

          … в новом доке — места очень много остается…

          Меня больше вопросы строительства самого предприятия интересуют. Строилась бы эта верфь во времена СССР наша организация наверняка бы там работала (как и на всех остальных промышленных стройках ДВ), и я бы, вполне возможно, мог бы работать на части объектов.

          #1163798
  • Геннадий Тесёлкин Геннадий Тесёлкин
    08.10.1914:36:16

    А зачем нужны такие циклопические сооружения? Разве судно нельзя построить на суше и плавно спустить в воду? Ведь так делается на многих верьвях (заводах)

    #1163807
    • Антон Яндин Антон Яндин
      08.10.1917:57:55

      Циклопические сооружения нужны для циклопических судов — при крупнотоннажном строительстве нужны другие методы строительства судов и кораблей, поэтому для этого потребны сухие доки и мощные козловые краны.

      #1163864
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