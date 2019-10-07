Строительство сухого дока СК «Звезда»

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В Большом Камне на судостроительном комплексе «Звезда» продолжается строительство сухого дока длиной 485 метров, шириной 114 метров и глубиной 14 метров.

Фото с сайта dcss.ru