Строительство сухого дока СК «Звезда»
В Большом Камне на судостроительном комплексе «Звезда» продолжается строительство сухого дока длиной 485 метров, шириной 114 метров и глубиной 14 метров.
Фото с сайта dcss.ru
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