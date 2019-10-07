По Севморпути впервые доставили минудобрения: товар отправили в китайские порты
Группа «Акрон», один из ведущих производителей минеральных удобрений в России и мире, впервые отгрузила партию минеральных удобрений покупателям в Китай по Северному морскому пути. Данная поставка является первым в мире опытом доставки удобрений через Северный морской путь.
«Акрон» направил по новому логистическому маршруту в Китай 23 тыс. тонн продукции.
Товар погрузили в Усть-Луге. Минудобрения прошли через весь Северный морской коридор.
Такой маршрут экономичен и уменьшает нахождение груза в пути.
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