По Севморпути впервые доставили минудобрения: товар отправили в китайские порты

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Группа «Акрон», один из ведущих производителей минеральных удобрений в России и мире, впервые отгрузила партию минеральных удобрений покупателям в Китай по Северному морскому пути. Данная поставка является первым в мире опытом доставки удобрений через Северный морской путь.

«Акрон» направил по новому логистическому маршруту в Китай 23 тыс. тонн продукции.

Товар погрузили в Усть-Луге. Минудобрения прошли через весь Северный морской коридор.

Такой маршрут экономичен и уменьшает нахождение груза в пути.