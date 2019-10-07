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Как делают лучшую электричку в России

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/_TG6iliwrec
Источник: https://www.youtube.com/channel/UCRP4EhX1Op-jL7D87PB3qhQ

Тверской вагоностроительный завод, Иволга 2.0, железнодорожный транспорт, вагоны, электрички,
  • Don Tbotherme
    08.10.1915:55:09

    Интересно, а почему так много ручного труда? Как минимум начальная сборка вагона может быть автоматизирована.

    #1163832
    • Нет аватара RaisingMouse
      08.10.1923:09:39

      Автоматизировать нужно многократно повторяющееся простые операции. Здесь их нет.

      #1163951
      • Don Tbotherme
        09.10.1901:45:39

        А сборка рамы, монтаж стен и крыши это разве не простые и повторяющиеся операции?

        #1163968
        • Нет аватара RaisingMouse
          09.10.1901:53:11

          Нет меняется позиция рабочего инструмента, требуются многократное измерение и подгонка по месту, принятие решения.

          #1163969
  • Нет аватара senima56
    08.10.1916:27:55

    Отличная электричка!

    Я только про туалеты не понял. Он сказал «такой туалет есть в каждом головном вагоне»?! Это получается почти на 400 человек- 2 туалета?   

    #1163840
    • Ruslan Ruslan
      08.10.1916:30:51

      Да, как в «Ласточке»: в головном вагоне и «хвосте».

      #1163842
    • Алексей Павин
      09.10.1900:27:46

      В электричке я в принципе никогда туалетом не пользовался за всю свою жизнь сами знаете почему.

      К тому же тут нет расстояний поездов, люди далеко не все ездят от конечной до конечной.

      В ласточке на мцк я никогда не видел длинных очередей в 2 туалета даже в час пик.

      #1163962
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