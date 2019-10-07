Евпаторийский авиаремонтный завод — второе рождение
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/G-OB_OCj9PI
Евпаторийский авиаремонтный завод подключился к выполнению гособоронзаказа в части поставок самолетов в декабре 2015 года. Тогда, как сообщали крымские СМИ, был выдан наряд на проведение ремонта штурмовика Су-25. Как указывалось, речь шла не только о восстановлении технической готовности штурмовика, но и модернизационных работах.
Спустя почти четыре года военному ведомству была передана первая машина.
Источник: http://evpatoria.tv
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