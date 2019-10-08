Во Владимирской области состоялось открытие завода стальных панельных радиаторов

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8 октября в Киржаче Владимирской области состоялось открытие нового завода стальных панельных радиаторов промышленной группы «Ройял Термо», который будет выпускать до 1,2 миллиона приборов год (25% российского рынка).

Это уже второй завод «Ройял Термо» на владимирской земле, первый был запущен в 2015 году.

На новом предприятии обеспечена полная автоматизация производства, внедрены системы менеджмента качества и экологического менеджмента, создано 150 новых рабочих мест, а уровень локализации производства составляет более 99 процентов.

Инвестиции в проект составили более 1 миллиарда рублей. Средняя зарплата составляет около 40 тысяч рублей в месяц.

Предприятие вошло в структуру промпарка «ИКСЭл», созданного в 2014 году на базе киржачского предприятия «Автосвет». Здесь выпускают алюминиевые и биметаллические радиаторы, тепловую технику и вентиляционное оборудование. В развития технопарка за 5 лет компания «Русклимат» вложила более 5 млрд рублей.Сейчас технопарк занимает 18 гектаров; численность работников превышает 1,5 тысячи человек.

В этом году «ИКСЭл» вошёл в лидеры списка самых эффективных технопарков России, в котором были представлены 41 технопарк и нанотехнологический центр из 22 регионов. По уровню производительности труда технопарк в Киржаче второй год подряд занимает первое место.