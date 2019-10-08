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Новые заводы и цеха

В Брянской области ООО «Микросфера» запустило новое производство

 © gorod-tv.com

В Дятьковском районе Брянской области запущено новое производство, созданное инвестором — ООО «Микросфера», успешно зарекомендовавшим себя на рынке технических стеклоизделий. В поселке Бытошь начали выпускать микростеклошарики диаметром до 900 микронн. Они используются в изготовлении светоотражающей краски для дорожной разметки.

8 октября запущена первая очередь производства. Она работает в плановом режиме. Новое предприятие разместилось в цехах бывшего стекольного завода на площади в 1,5 тысячи квадратных метров.

Сегодня здесь трудятся 35 сотрудников. После запуска второй очереди производства работу получат еще 40 человек.
Источник: https://gorod-tv.com/news/obschestv...rrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Брянская область, ООО Микросфера
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    08.10.1921:58:45

    Много сегодня предприятий пооткрывали. Богаты урожай    

    #1163924
    • Великоросс Великоросс
      08.10.1922:49:16

      Много сегодня предприятий пооткрывали. Богаты урожай

      Радует, особенно под конец года.   

      #1163947
  • Нет аватара MegaVaD
    09.10.1910:38:14

    Байкеры против     Эти несчастные микросферы — скользкие, почему-то никто в кабинетах не думает, что это опасно. Как и высокие бордюры, и металлические рельсы посреди дороги (разделители).

    #1164016
  • Нет аватара RIX
    09.10.1911:43:24

    Фото неудачное.

    Это вращающаяся печь для обжига цементного клинкера.

    #1164028
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