В Брянской области ООО «Микросфера» запустило новое производство
В Дятьковском районе Брянской области запущено новое производство, созданное инвестором — ООО «Микросфера», успешно зарекомендовавшим себя на рынке технических стеклоизделий. В поселке Бытошь начали выпускать микростеклошарики диаметром до 900 микронн. Они используются в изготовлении светоотражающей краски для дорожной разметки.
8 октября запущена первая очередь производства. Она работает в плановом режиме. Новое предприятие разместилось в цехах бывшего стекольного завода на площади в 1,5 тысячи квадратных метров.
Сегодня здесь трудятся 35 сотрудников. После запуска второй очереди производства работу получат еще 40 человек.
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