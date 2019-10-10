На СЗ «Севморзавод» спущен на воду плавкран «ПК-400 «Севастополь»

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10 октября 2019 года на горизонтальном стапеле филиала «Севастопольский морской завод» АО «Центр судоремонта «Звездочка» (г.Севастополь) состоялась церемония спуска на воду понтона плавучего полноповоротного несамоходного крана «ПК-400 «Севастополь».

Севморзавод — старейшее предприятие Севастополя, ведущее свою историю с 1783 года. В советские годы выпустил более 70 тяжелых плавкранов грузоподъемностью до 1600 тонн. Последний плавкран был построен в середине 2000-х. Затем предприятие пришло в упадок. В 2015 году завод был национализирован правительством Севастополя. В том же году основные мощности переданы в аренду центру судоремонта «Звездочка» (входит в ОСК). С 2018 года идет процедура перехода ГУП «Севморзавод» (арендодателя) в структуру ОСК. В начале 2019 предприятие получило статус федерального, и после завершения процедуры акционирования войдет в ОСК.

© crimea-news.com

Строительство плавкрана начиналось с закладной таблички в ноябре 2017-го. Проектное название «ПК-400» — в индексе указана грузоподъёмность стрелы. Четыреста тонн — для сравнения это четыре скоростных пассажирских «Кометы». Чуть менее, чем за два года рабочие собрали понтон — основной корпус судна.

ПК-400 «Севастополь» после достройки отправится работать в порты северо-запада России. Он станет первым в линейке тяжёлых плавкранов. В 2022-м со стапелей сойдёт ПК-700, его планируют задействовать для строительства российского атомного флота.