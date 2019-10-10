На заводе «Кимберли-Кларк» в Подмосковье запущена новая производственная линия

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Масштабный инвестиционный проект по расширению производства завершился на заводе компании «Кимберли-Кларк» в городском округе Ступино.

В рамках первого этапа расширения в октябре 2018 года на заводе были запущены две новые линии по производству подгузников и трусиков Huggies и новый производственных цех площадью 5600 кв. метров. 10 октября открыта третья линия, и теперь на заводе работает семь производственных линий.

Общий объем инвестиций в рамках проекта по расширению производства составил порядка 4 млрд рублей, создано 68 новых рабочих мест. Производственная мощность увеличена на 407 млн единиц продукции в год.

Представительство американской корпорации «Кимберли-Кларк» в России было открыто в 1996 году. В 2010 году «Кимберли-Кларк» открыла завод по производству средств личной гигиены (подгузники Huggies® и прокладки Kotex®) в г. о. Ступино. Это предприятие стало одним из крупнейших производств корпорации в мире, оснащённым самым современным высокотехнологичным оборудованием.

Основные торговые марки компании в Российской Федерации — бренды Huggies, Kotex, Kleenex и Depend. Среднесписочная численность персонала на январь 2019 года — 827 человек, из них на заводе в Ступино — 421.

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