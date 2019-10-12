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Экспорт

Россия поставила в Китай первый вертолет Ми-171 с двигателями ВК-2500

 © nation-news.ru

Холдинг «Вертолеты России» сообщил о поставке в КНР первого из партии Ми-171. Вертолет, который отправили заказчику, оснащен двигателями ВК-2500. ВК-2500 пришел на смену ТВЗ-117 и создается исключительно из российских комплектующих.

Два первых российских спасательных вертолета «Ансат» отправятся в Китай. Такое соглашение было подписано в рамках Пятой международной вертолетной выставки в китайском городе Тяньцзине между «Вертолетами России» и компанией Sino-Russian Helicopter Group.

Отмечается, что также поступил заказ еще на 12 таких летательных аппаратов.
Источник: https://nation-news.ru/479397-rossi...rrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

экспорт, Ми-171
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