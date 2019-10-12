В Пермском крае идет строительство тепличного комплекса «Пермский»

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В городе Чусовом ООО ТК «Пермский» ведёт строительство тепличного комплекса. Общий объём инвестиций в проект — более 7 млрд рублей. Планируется создать порядка 400 рабочих мест. К возведению объекта привлечены местные подрядные организации.

До конца 2020 года компания намерена построить в Чусовом и ввести в эксплуатацию тепличный комплекс с собственным энергоцентром. Вывод ТК на проектную мощность запланирован в 2021 году. В тепличных блоках общей площадью 24,5 га будут круглогодично выращиваться огурцы и томаты. Реализация проекта позволит обеспечить население Пермского края и соседних субъектов овощами в объёме, превышающем 20 тыс. тонн в год.

Тепличный комплекс, к строительству которого инвестор приступил на территории Пермского края, крупнейший среди возводимых УК «Агроменеджмент» в настоящее время (к вводу в эксплуатацию готовятся ещё тепличные комплексы в Республике Коми — 11,8 га и Республике Чувашии — 23,6 га).