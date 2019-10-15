В Саратовской области восстановлен завод по капремонту тракторов «Кировец»

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МТС «Ершовская» будет специализироваться на капитальном ремонте энергонасыщенных тракторов и комбайнов с установкой технологического оборудования.

В 2017 году ООО «МТС «Ершовская» приступило к инвестиционному проекту по созданию собственной ремонтной базы, для чего были приобретения помещения бывшего завода «Кировец».

В настоящее время здесь заканчивается реконструкция корпуса, смонтировано отопление, установлены кран-балки в цехе ремонта, подключена электроэнергия, подведён газ, проведено благоустройство территории. Отремонтированы и сданы в эксплуатацию административно-бытовое здание, гостиница и общежитие для механизаторов.

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Рядом с заводом с помощью Гостехнадзора обустроен трактородром для испытаний машин и обучения специалистов.

По словам руководителя предприятия Александра Бесшапошникова, в новых цехах одновременно может проводиться ремонт и переоснащение до 60 тракторов К-700А, К-744.

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Также Гостехнадзор передал специалистам из районов 9 легковых машин. Этот транспорт улучшит мобильность специалистов, которые ежедневно проверяют сельхозтехнику в отдаленных селах.

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