«Уралхиммаш» досрочно отгрузил оборудование для «Соликамского магниевого завода»

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ПАО «Уралхиммаш» (входит в Группу ОМЗ) на два с половиной месяца ранее контрактного срока завершило изготовление и отгрузку партии конических реторт для ОАО «Соликамский магниевый завод» (Пермский край).

Была изготовлена 21 коническая реторта. Общая масса поставки составила 158 тонн.

Коническая реторта предназначена для аппаратов восстановления и вакуумной сепарации в производстве губчатого титана. Масса одной реторты 7,5 т, высота 4,3 м, толщина стенки корпуса 34 мм, объем аппарата 8,9 м3. Материальное исполнение — нержавеющая сталь.

Изготовление данного оборудования было освоено на заводе «Уралхиммаш» в 2008 году — тогда была выпущена первая партия реторт для этого же заказчика. Общий вес первой поставки составил более 200 тонн — завод изготовил и поставил на ОАО «Соликамский магниевый завод» двадцать пять комплектов реторт и четырнадцать крышек реторт.

В 2017 году предприятие изготовило и отгрузило в адрес ОАО «СМЗ» 21 коническую реторту.

Всего за прошедшие годы было изготовлено 106 реторт, из них 61 — конические реторты, 45 цилиндрических реторт и 24 крышки для конических реторт.