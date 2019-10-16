На СК «Звезда» заложен четвертый танкер типоразмера Aframax для Роснефтефлота

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На открытом достроечном стапеле Судостроительного комплекса «Звезда» (Приморский край) состоялась закладка четвертого танкера типоразмера Aframax.

В серии нефтеналивных судов типоразмера Aframax - 12 танкеров: изготовление и сборка секций первых трех в настоящее время ведется в цехах и на стапеле предприятия.

Aframax станут первыми судами такого типа, построенными в России. «Зеленые» танкеры предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания.

Судно спроектировано с соблюдением высоких экологических стандартов: главная и вспомогательная энергетические установки могут работать на экологически чистом топливе — сжиженном природном газе (СПГ. Длина будущего танкера — 250 м, ширина — 44 м, дедвейт — 114 тыс. тонн. На судне предусмотрена площадка для вертолета.