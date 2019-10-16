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Судостроение и судоходство

На СК «Звезда» заложен четвертый танкер типоразмера Aframax для Роснефтефлота

 © portnews.ru

На открытом достроечном стапеле Судостроительного комплекса «Звезда» (Приморский край) состоялась закладка четвертого танкера типоразмера Aframax.

В серии нефтеналивных судов типоразмера Aframax - 12 танкеров: изготовление и сборка секций первых трех в настоящее время ведется в цехах и на стапеле предприятия.

Aframax станут первыми судами такого типа, построенными в России. «Зеленые» танкеры предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания.

Судно спроектировано с соблюдением высоких экологических стандартов: главная и вспомогательная энергетические установки могут работать на экологически чистом топливе — сжиженном природном газе (СПГ. Длина будущего танкера — 250 м, ширина — 44 м, дедвейт — 114 тыс. тонн. На судне предусмотрена площадка для вертолета.
Источник: http://portnews.ru/news/285332/

Звезда, Приморский край, Aframax, танкер
  • Нет аватара cherev
    16.10.1913:52:19

    Так эти танкеры тоже пока будут строить в Корее, а достраивать у нас?

    #1165436
    • Katamaran Katamaran
      16.10.1914:31:45

      а достраивать у нас?
      торжественно спускать на воду.   

      #1165445
    • Нет аватара равлик
      16.10.1917:02:45

      Зато теперь понятно почему верфь построили не в СПБ как хотели изначально,а на дальнем востоке,что бы ближе таскать заготовки из Кореи

      Отредактировано: равлик~17:03 16.10.19
      #1165466
    • Strange Hunter Strange Hunter
      16.10.1917:20:39

      В серии нефтеналивных судов типоразмера Aframax — 12 танкеров: изготовление и сборка секций первых трех в настоящее время ведется в цехах и на стапеле предприятия.

      #1165467
  • DV DV
    16.10.1915:28:50

    Ржунимагу…    

    #1165452
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