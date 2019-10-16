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Производство

В России освоен выпуск бортовых автомобилей на шасси «Урал» для Роскосмоса

 © cdn1.telegram.one

Как сообщила пресс-служба компании «ГИРД», летом 2019 года заводом «Гирд» была произведена и поставленна в адрес «Роскосмоса» очередная партия бортовых спецавтомобилей на базе шассии Урал 4320 с удлиненной рамой, доработанным шасси для преодоления водных преград до 2 метров, утепленными радиатором и чехлом на капоте, а также с установленной крано-манипуляторной установкой РК 11.001 грузоподъемностью 5,7 тонн.

Новые машины предназначены для сбора отработавших ступеней ракет.

 © gird.ru

 © gird.ru

 © gird.ru

АНРВ Урал Next с КМУ РК 11.001ААНРВ Урал Next с КМУ РК 11.001А © gird.ru

Ранее завод «ГИРД» освоил выпуск кранов-фургонов на базе шасси Урал Некст с аналогичной КМУ

Источник: https://gird.ru/o-kompanii/novosti/...-shassi-ural-dlja-nuzhd-roskosmosa/

ГИРД, Роскосмос
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