В России освоен выпуск бортовых автомобилей на шасси «Урал» для Роскосмоса

© cdn1.telegram.one

Как сообщила пресс-служба компании «ГИРД», летом 2019 года заводом «Гирд» была произведена и поставленна в адрес «Роскосмоса» очередная партия бортовых спецавтомобилей на базе шассии Урал 4320 с удлиненной рамой, доработанным шасси для преодоления водных преград до 2 метров, утепленными радиатором и чехлом на капоте, а также с установленной крано-манипуляторной установкой РК 11.001 грузоподъемностью 5,7 тонн.

Новые машины предназначены для сбора отработавших ступеней ракет.

© gird.ru

© gird.ru

© gird.ru

АНРВ Урал Next с КМУ РК 11.001А © gird.ru

Ранее завод «ГИРД» освоил выпуск кранов-фургонов на базе шасси Урал Некст с аналогичной КМУ