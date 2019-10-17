В Москве открыт Центр здоровья семьи при ГКБ им. Плетнёва
На востоке Москвы открылся Центр здоровья семьи. Там возвели новое здание женской консультации.
Площадь медцентра почти 4500 квадратных метров. Размещены лабораторные и операционные помещения. Они оснащены передовым современным оборудованием. Врачи смогут оказывать пациенткам амбулаторную и диспансерную помощь, а также социально-психологическую поддержку. Принимать там смогут больше 500 человек за смену.
Женскую консультацию оснастили передовым медицинским оборудованием — маммографом для лучевой диагностики, УЗИ с высокоточными матричными датчиками, передвижной установкой с ЖК-монитором, компьютером и видеокамерой с возможностью подключения гистероскопа и кольпоскопа. Теперь будущие мамы, живущие в районе Соколиная Гора, смогут недалеко от дома проходить обследование на новых аппаратах УЗИ экспертного класса.
https://www.mos.ru/news/item/63817073/
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17.10.1917:27:11