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Медучреждения

В Москве открыт Центр здоровья семьи при ГКБ им. Плетнёва

 © www.tvc.ru

На востоке Москвы открылся Центр здоровья семьи. Там возвели новое здание женской консультации.

Площадь медцентра почти 4500 квадратных метров. Размещены лабораторные и операционные помещения. Они оснащены передовым современным оборудованием. Врачи смогут оказывать пациенткам амбулаторную и диспансерную помощь, а также социально-психологическую поддержку. Принимать там смогут больше 500 человек за смену.

Женскую консультацию оснастили передовым медицинским оборудованием — маммографом для лучевой диагностики, УЗИ с высокоточными матричными датчиками, передвижной установкой с ЖК-монитором, компьютером и видеокамерой с возможностью подключения гистероскопа и кольпоскопа. Теперь будущие мамы, живущие в районе Соколиная Гора, смогут недалеко от дома проходить обследование на новых аппаратах УЗИ экспертного класса.

https://www.mos.ru/news/item/63817073/
Источник: https://www.tvc.ru/news/show/id/170572

Москва, модернизация здравоохранения, новое медучреждение
  • Нет аватара termometrix
    17.10.1917:27:11

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    Отредактировано: termometrix~17:30 17.10.19
    #1165681
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