В Орле открылся молочный завод
18 октября состоялось открытие в Орле молочного завода. ООО «Орёл» входит в группу компаний «Сыробогатов».
Первая производственная площадка группы была открыта в Свердловской области г. Верхняя Пышма в 2011 г. Основное направление — производство плавленых сыров и упаковка полутвёрдых и твёрдых сыров. С запуском Орловского завода «Группа Компаний «Сыробогатов» сможет значительно расширить свою ассортиментную линейку и выйти на новый уровень.
Производство компании Danone в Орле было приостановлено в 2017 году из-за низкой рентабельности и нехватки качественного сырья. При строительстве Орловского завода была произведена полная реконструкция старого здания молочного комбината под современное предприятие по выпуску сыров и другой молочной продукции.
Объём инвестиций в модернизацию производства составил более 1,5 млрд рублей.
Будет создано 250 новых рабочих мест.
На производственной площадке Орловского молочного комбината открыты цеха:
- по производству полутвёрдых сыров;
- по производству масла;
- по сгущению сыворотки методом нанофильтрации;
- нарезки и упаковки сыров.
Орловский молочный комбинат планирует запуск производства продукции в 2 этапа. В ходе 1-го этапа, который уже запущен, планируется переработка до 350 тонн молока в сутки. Выпускаемая продукция: полутвёрдый сыр, масло, сгущенная сыворотка.
В рамках 2-го этапа ожидается увеличение производственных мощностей по переработке молока до 500 тонн молока в сутки. Планируемая продукция: сыр, масло, сухая сыворотка, рассольные и творожные сыры.
В производстве продукции, по словам производителей, будет использоваться молоко ближайших фермерских хозяйств, что поддержит агропромышленный комплекс региона в целом.
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