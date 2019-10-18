В Орле открылся молочный завод

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18 октября состоялось открытие в Орле молочного завода. ООО «Орёл» входит в группу компаний «Сыробогатов».

Первая производственная площадка группы была открыта в Свердловской области г. Верхняя Пышма в 2011 г. Основное направление — производство плавленых сыров и упаковка полутвёрдых и твёрдых сыров. С запуском Орловского завода «Группа Компаний «Сыробогатов» сможет значительно расширить свою ассортиментную линейку и выйти на новый уровень.

Производство компании Danone в Орле было приостановлено в 2017 году из-за низкой рентабельности и нехватки качественного сырья. При строительстве Орловского завода была произведена полная реконструкция старого здания молочного комбината под современное предприятие по выпуску сыров и другой молочной продукции.

Объём инвестиций в модернизацию производства составил более 1,5 млрд рублей.

Будет создано 250 новых рабочих мест.

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На производственной площадке Орловского молочного комбината открыты цеха:

по производству полутвёрдых сыров;

по производству масла;

по сгущению сыворотки методом нанофильтрации;

нарезки и упаковки сыров.

Орловский молочный комбинат планирует запуск производства продукции в 2 этапа. В ходе 1-го этапа, который уже запущен, планируется переработка до 350 тонн молока в сутки. Выпускаемая продукция: полутвёрдый сыр, масло, сгущенная сыворотка.

В рамках 2-го этапа ожидается увеличение производственных мощностей по переработке молока до 500 тонн молока в сутки. Планируемая продукция: сыр, масло, сухая сыворотка, рассольные и творожные сыры.

В производстве продукции, по словам производителей, будет использоваться молоко ближайших фермерских хозяйств, что поддержит агропромышленный комплекс региона в целом.

© oreloblsovet.ru

© oreloblsovet.ru

© oreloblsovet.ru

© infoorel.ru

© infoorel.ru

© infoorel.ru