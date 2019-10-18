Строительство второго моста через Шексну в Череповце

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Новый мостовой переход через реку Шексну будет расположен в створе улицы Архангельской в Заягорбском районе Череповце, в 4 км выше по течению существующего моста. По конструкции мост должен быть вантовым (длина вант — 5 428 м, вес — 325 т), с двумя пилонами высотой 91 метр каждый. Общая длина мостового комплекса — 2 км, из них 1166,85 м — длина моста на рекой. Габарит судоходного пролета будет составлять 180 метров, высота подмостового габарита в судоходном пролете — 17 метров.