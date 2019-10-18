Новый элеватор введён в строй под Липецком

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Современный элеватор открылся в селе Ивово Липецкого района Липецкой области.

Проект «Строительство комплекса по приемке, очистке, сушке и хранению зерна» реализовало ЗАО «Ивово».

Зерносушильный комплекс позволяет соблюсти всю технологическую цепочку первичной обработки зерновых и получить гарантированный результат на выходе. Здесь единовременно может храниться до 10,6 тыс. тонн зерна.

На реализацию данного проекта было направлено 154 млн рублей.

ЗАО «Ивово» занимается оптовой и оптово-розничной торговлей зерном, мукой и крупами.

На сегодняшний день в Липецкой области работают 47 хлебоприемных предприятий и элеваторов. Мощность единовременного хранения зерновых и масличных культур составляет 2,44 миллиона тонн. Также сельхозтоваропроизводители располагают собственными мощностями по хранению зерна в объеме 600 тыс. тонн.