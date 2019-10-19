В Екатеринбурге открыта вторая очередь нового грузового контейнерного терминала

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В Свердловской области 5 июля торжественно введена в работу вторая очередь контейнерного терминала «CIT» — крупного уральского транспортно-логистического центра. Вторая очередь терминала представляет собой 2,5 гектара забетонированной площадки с четырьмя железнодорожными подъездными путями, выполненными по бесшпальной технологии. Проект реализован группой компаний «Оборонснабсбыт» при поддержке регионального правительства. Новые мощности контейнерного терминала значительно увеличат скорость и объемы контейнерных грузопотоков.

Контейнерный терминал «CIT» входит в состав группы компаний «Оборонснабсбыт». Терминал удачно расположен на пересечении основных автотранспортных развязок Урала: в непосредственной близости от аэропорта «Кольцово», станции Свердловской железной дороги и основных автомагистралей. Уже сегодня он оснащен бесшпальными железнодорожными путями, на базе контейнерного терминала работает пост Екатеринбургской таможни и лаборатория фитосанитарного контроля Россельхознадзора, оборудован круглосуточный склад по приему экспортно-импортных грузов для основных производственных предприятий. Экспортеры и импортеры имеют прекрасную возможность пользоваться всем спектром транспортных услуг.

Сегодня контейнерные перевозки осуществляются по маршрутам между Екатеринбургом — Владивостоком, Екатеринбургом — Санкт-Петербургом. С вводом новых мощностей терминал намерен развивать географию новых маршрутов и направлений перевозок контейнерных грузов.

© midural.ru

© midural.ru

© midural.ru