«Лаборатория Касперского» создала софт для противодействия гражданским беспилотникам

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«Лаборатория Касперского» разработала программное обеспечение (ПО) — Kaspersky Antidrone, которое позволяет противодействовать работе гражданских беспилотных аппаратов на разных территориях через специализированные модули.

«Это специализированное ПО позволяет, не повреждая дрон, предотвратить его нежелательное проникновение на различные объекты, например, на охраняемую территорию крупных промышленных предприятий, массовых мероприятий, частных домов и так далее. Особенность данного решения заключается в уникальной технологии определения положения дрона по облаку точек с помощью лазерного сканера и последующей его классификации при помощи нейросети», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Kaspersky Antidrone позволяет координировать работу физических модулей, которые используются для обнаружения и нейтрализации дронов.

«Модуль первичного обнаружения находит движущийся объект, считывает его координаты и передает их на сервер, затем перемещение объекта отслеживает опорно-поворотный модуль с установленными на нем камерами высокого разрешения. Нейронная сеть анализирует объект и выясняет, дрон это или нет, и если это беспилотник, то включается модуль глушения, который блокирует связь дрона с пультом управления и заставляет его вернуться к точке старта либо совершить мягкую посадку в месте потери связи с оператором», — пояснили в компании.

Такое ПО может применяться как в стационарных, так и в передвижных системах: интегрироваться в инфраструктуру умных домов, объекты критической инфраструктуры и устанавливаться в автомобили.

Стоимость такого ПО составляет от 100 тыс. до 1 млн рублей. Согласно данным J’son & Partners Consulting, по итогам прошлого года продажи беспилотников в России увеличились на 53%.