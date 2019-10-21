На заводе двигателей ПАО «КАМАЗ» полностью локализовано производство деталей для нового мотора

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На заводе двигателей ПАО «КАМАЗ» введено в эксплуатацию новое оборудование для изготовления и обработки шести наименований шестерён, предназначенных для двигателя Р6.

В цехе № 201 завода двигателей запущены три токарных обрабатывающих станка EMAG и один зубофрезерный станок Liebherr. Оборудование поставлено в рамках реализации проекта «Тибет», что позволило полностью локализовать на заводе компании производство деталей для нового мотора.

«Раньше шестерни для Р6 обрабатывали на действующем оборудовании. Разные операции выполнялись на нескольких станках, находящихся не только на нашем заводе, но и на заводе запасных частей и компонентов, — пояснил замначальника цеха шестерён по технической части Рамиль Имамов. — Так деталь могла „путешествовать“, пока не оказывалась на пункте контроля качества. Увеличение числа операций могло обернуться потерями в качестве».

Сейчас подобные ситуации сведены к нулю, поскольку в новых станках сконцентрировано несколько разных операций. Геометрия деталей максимально приближена к заложенным конструктором параметрам