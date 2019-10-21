В Дагестане началось производство собственных саженцев плодовых деревьев для интенсивных садов
Дагестан. "Стальские сады". Архивное фото © suleiman-stalskiy.ru
Региональными плодопитомниками впервые началось производство собственных привитых к местным условиям саженцев плодовых деревьев.
В частности, в регионе уже производятся саженцы яблоневых деревьев.
За минувший год садоводы собрали плоды с площади 21,2 тыс. га, при урожайности 83,7 ц/га, валовой сбор составил почти 180 тыс. тонн. Кроме того, в республике общая площадь садов составляет 28,4 тыс. га, из которых садов интенсивного типа почти 2,5 тыс. тонн.
Для закладки интенсивных садов в регион привозились саженцы из соседних республик, только за 2018 год в Дагестан завезли 421 тыс. саженцев. На 2019 год картина несколько иная. В частности, по данным представителей филиала, в республике уже проведена апробация и проверено качество 433 тысяч саженцев по 24 сортам.
http://rsc05.ru/index.php/news/563-2019-10-21-08-39-56.html
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