В Дагестане началось производство собственных саженцев плодовых деревьев для интенсивных садов

Дагестан. "Стальские сады". Архивное фото © suleiman-stalskiy.ru

Региональными плодопитомниками впервые началось производство собственных привитых к местным условиям саженцев плодовых деревьев.

В частности, в регионе уже производятся саженцы яблоневых деревьев.

За минувший год садоводы собрали плоды с площади 21,2 тыс. га, при урожайности 83,7 ц/га, валовой сбор составил почти 180 тыс. тонн. Кроме того, в республике общая площадь садов составляет 28,4 тыс. га, из которых садов интенсивного типа почти 2,5 тыс. тонн.

Для закладки интенсивных садов в регион привозились саженцы из соседних республик, только за 2018 год в Дагестан завезли 421 тыс. саженцев. На 2019 год картина несколько иная. В частности, по данным представителей филиала, в республике уже проведена апробация и проверено качество 433 тысяч саженцев по 24 сортам.

http://rsc05.ru/index.php/news/563-2019-10-21-08-39-56.html