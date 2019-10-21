— Фотофакты Перегон МРК Шторм Рейдовый-13, Капитан Шлыгин, Козельск © fleetphoto.ruПерегон МРК «Шторм» из Феодосии с места постройки в Отрадное к месту достройки. Источник: https://fleetphoto.ru/vessel/67738/ xitmen 21.10.2019 18:57 20 Проект 22800, МРК Шторм, МРК Козельск. xitmen
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