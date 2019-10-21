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Фотофакты

Перегон МРК Шторм

Рейдовый-13, Капитан Шлыгин, КозельскРейдовый-13, Капитан Шлыгин, Козельск © fleetphoto.ru

Перегон МРК «Шторм» из Феодосии с места постройки в Отрадное к месту достройки.
Источник: https://fleetphoto.ru/vessel/67738/

Проект 22800, МРК Шторм, МРК Козельск.
  • Нет аватара altman66
    21.10.1919:01:20

    Значит в следующем оду будет в составе флота. Я надеюсь.

    #1166397
    • Artemiy Artemiy '
      21.10.1919:40:01

      только вопрос в каком?   

      Отредактировано: Artemiy '~19:40 21.10.19
      #1166400
    • Katamaran Katamaran
      21.10.1919:42:50

      Не надейтесь.

      #1166401
      • MM5 MM5
        21.10.1920:06:28

        «Не надейтесь» — чЁ так категорично, ась?!

        #1166408
        • Katamaran Katamaran
          21.10.1921:30:43

          1260 постов про судостроительный сектор опубликовал.

          #1166423
          • MM5 MM5
            21.10.1922:24:36

            1260 постов — не очень убедительный критерий XD

            P. S. «Katamaran», вы чревовещаете из Казахстана — Великой морской державы, ведь так?!

            #1166437
            • Katamaran Katamaran
              21.10.1922:30:53

              1260 постов — не очень убедительный критерий
              а какой убедительный?

              #1166443
              • Комментарий удален
              • MM5 MM5
                21.10.1922:33:43

                 © gup.ru

                #1166446
                • Katamaran Katamaran
                  21.10.1922:46:35

                  ??? Не совсем понял вас. Себя любимого я итак тут часто публикую

                  #1166450
                  • MM5 MM5
                    21.10.1922:49:07

                    Юноша, не суетись под клиентом! XD

                    #1166451
                    • Katamaran Katamaran
                      21.10.1923:17:11

                      Простите, я было подумал, что вы можете в аргументы

                      #1166454
                      • MM5 MM5
                        21.10.1923:20:26

                        «…было подумал …» — и это все, что ты смог придумать?!

                        #1166455
    • Katamaran Katamaran
      21.10.1919:45:23

      за ТРИ с лишним года смогли родить только корпус на 800 тонн.

      #1166404
      • MM5 MM5
        21.10.1920:05:29

        Русские долго запрягают, но быстро ездят!    

        #1166407
        • Katamaran Katamaran
          21.10.1921:29:58

          800 тонн — 3,5 года. Один голый корпус сварен. Тепеееееерь из Крыма через всюююю страну тащить в Питер. А впереди вроде зима, значит, будут где-то зимовать. Так что какой там год.

          #1166422
          • MM5 MM5
            21.10.1922:26:46

            Таки весьма удивляет то, что гражданин Казахстана, так переживает за Российских кораблестроителей, расслабься!

            #1166440
  • Katamaran Katamaran
    21.10.1919:44:40

     © sun9-55.userapi.com

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    #1166403
  • смерш чк смерш чк
    22.10.1900:01:36

    надо запретить рос олигархам покупать забугорные яхты, тогда и заводы загрузим заказами гражданской продукцией

    #1166461
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