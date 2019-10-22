Московские спасатели получили 4 новых судна на воздушной подушке типа «Славир»

судно СВП, спасатели, поисково-спасательная техника © moydom.moscow

Четырьмя новыми суднами на воздушной подушке (СВП) «Славир 9» пополнилось в преддверии зимы оснащение московских поисково-спасательных станций «Фили», «Левобережная», «Рублёво» и «Серебряный Бор».

При помощи судна на воздушной подушке спасатели могут в кратчайшие сроки добраться до потерпевших. Отличной особенностью новых образцов СВП является то, что они спроектированы с возможностью работать в тяжелых и экстремальных условиях даже Крайнего Севера.

Новые суда на воздушной подушке — баллонетного типа, обладают хорошей проходимостью и способны передвигаться не только по гладкому, но и по колотому льду.

Для управления СВП типа «Славир» не требуется дополнительная подготовка судоводителей. Вождению московских спасателей обучают опытные инструктора в течение всего 2-3 дней.

судно СВП, спасатели, поисково-спасательная техника © moydom.moscow

Обслуживание катера также не составляет трудностей. Также СВП «Славир» оборудован простой и надежной силовой установкой: двигатель, механический редуктор, карданный привод и воздушный винт, ремни и дополнительные вентиляторы отсутствуют. Схема отработана и благополучно используется во многих регионах России и зарубежья.

Повреждения судну также не страшны, ведь благодаря уникальной конструкции гибкого ограждения, оно способно продолжать движение даже при серьёзном дефекте.

Устранение неполадки производится в кратчайшие сроки за счёт того, что судно состоит из отдельных элементов и не требует полной замены оборудования, достаточно отремонтировать или заменить поврежденную часть.

На судне имеется все необходимое аварийно-спасательное оборудование и снаряжение для оказания первой помощи людям.