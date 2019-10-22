Орлянский свиноводческий комплекс в Курской области введен в эксплуатацию на 100%
Пресс-служба группы компаний «Агропромкомплектация» сообщила о завершении строительных работ на площадках свиноводческого комплекса «Орлянский» в Курской области.
Новые корпуса готовы принять очередную партию животных. Предприятие, запущенное в ноябре 2018 года, введено в эксплуатацию на 100%. В трех только что построенных корпусах площадки откорма завершены монтаж оборудования и пусконаладочные работы. Поголовье свиней достигнет плановых показателей в ближайшие два месяца.
ГК «Агропромкомплектация» продолжает реализацию инвестиционного проекта по расширению производственных площадок в области свиноводства в Курской и Тверской областях. С ноября 2018 года начали работу 5 новых автоматизированных свинокомплексов Группы.
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